Maroc et Norvège démarrent leur campagne de la Coupe du Monde par un match nul

Le Maroc et la Norvège ont commencé leur campagne de la Coupe du Monde 2022 par un match nul. Brahim Diaz a rapidement ouvert le score pour les Lions de l'Atlas, mais la Norvège a égalisé grâce à Martin Odegaard en deuxième période. Le Maroc débutera sa compétition le 13 juin par une affiche contre le Brésil, tandis que la Norvège devrait également connaître une phase de poule exigeante avec des matchs contre l'Irak, le Sénégal et la France. En parallèle, la Croatie a remporté son match contre la Slovénie grâce à un but dans les dernières minutes de Mario Pasalic. La Croatie a été versée dans le groupe L avec l'Angleterre, son premier adversaire le 17 juin, et jouera ensuite contre le Panama et le Ghana.

Le Maroc et la Norvège ont commencé leur campagne de la Coupe du Monde 2022 par un match nul . Brahim Diaz a rapidement ouvert le score pour les Lions de l'Atlas, mais la Norvège a égalisé grâce à Martin Odegaard en deuxième période.

Le Maroc débutera sa compétition le 13 juin par une affiche contre le Brésil, tandis que la Norvège devrait également connaître une phase de poule exigeante avec des matchs contre l'Irak, le Sénégal et la France. En parallèle, la Croatie a remporté son match contre la Slovénie grâce à un but dans les dernières minutes de Mario Pasalic.

La Croatie a été versée dans le groupe L avec l'Angleterre, son premier adversaire le 17 juin, et jouera ensuite contre le Panama et le Ghana





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La Belgique s’offre une « manita » face à la Tunisie avant la Coupe du MondeSamedi après-midi, dans un stade Roi Baudouin plein à craquer et dans une ambiance survoltée, les Diables Rouges ont remporté leur dernier match de préparation avant leur départ pour la Coupe du Monde par forfait (5-0) face à la Tunisie, réduite à dix après l’expulsion d’Ismaël Gharbi.

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Coupe du monde : l'optimisme règne avant le départ des Diables RougesLe stade était comble, c'est bien, il faut le souligner. Car ces derniers temps, il a fallu se délocaliser pour remplir les stades. C'est bien d'avoir de l'enthousiasme et de l'optimisme. J'ai l'impression que tout le monde y croit, tout comme nous. On va à une Coupe du monde, ce n'est pas pour faire de la figuration. On va donner le meilleur de nous-mêmes et faire en sorte que tout le monde soit fier quand on reviendra en Belgique. Thomas Meunier en a aussi profité pour revenir sur les deux matches de préparation pour ce Mondial : "Le bilan est exceptionnel pour ces deux matches. Aller gagner 0-2 en Croatie dans un système qui était différent. On a montré notre polyvalence. Et ici 5-0 avec les remplaçants qui ont fait la différence. Le groupe s'est montré très sérieux et on n'a rien concédé. Que peut-on espérer de mieux? Si on continue sur cette dynamique-là, ce sera très intéressant. Ces compétitions, c'est aussi pourquoi on joue au foot. Il y a des millions de footballeurs et peu peuvent dire qu'ils ont joué une Coupe du monde. Je me réjouis de vivre ça à 100 à l'heure.

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Belgique : ultime test contre la Tunisie avant la Coupe du Monde 2026La Belgique prépare son premier duel contre la Tunisie, dernier match d'amarrage avant la Coupe du Monde 2026. Après une victoire écrasante contre la Croatie, l'équipe analyse les réglages tactiques, les allocations de postes clés et l'intégration des jeunes joueurs afin de consolider sa structure pour le tournoi mondial.

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Bilan positif pour la Belgique avant la Coupe du monde 2026La Belgique a terminé sa préparation pour la Coupe du monde 2026 avec un bilan positif, remportant 9 matches sur 14, dont 4 contre la Macédoine du Nord et 1 défaite contre l'Ukraine en mars 2025. Le sélectionneur, un entraîneur expérimenté, débarquera aux Etats-Unis en confiance, après une préparation marquée par la victoire contre la Tunisie et la Croatie. Les Diables Rouges ont également bénéficié de la performance de Courtois, leur gardien de but, qui a réalisé deux clean sheets en deux matches préparatoires. Les joueurs tels que Lukaku et l'ailier belge ont également marqué plusieurs buts, confirmant leur qualité. Cependant, la composition de base pour la première rencontre face à l'Egypte reste à déterminer, et certains joueurs pourraient être déçus. La préparation a également permis aux joueurs de travailler sur la cohésion du groupe, mais il reste à confirmer tout cela lors de la Coupe du monde.

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