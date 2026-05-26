Marocain coach, vivier de joueurs, et sélectionneur pour la Coupe du monde U20

Un entraîneur belgo-marocain a dirigé les équipes de jeunes du Maroc, gagnant notamment la Coupe du monde U20 en 2025. Il a également été le bras droit de l’entraîneur de l’équipe première des Mauves pendant la saison 2015-2016. Il a maintenant la tâche de préparer la sélection marocaine pour la Coupe du monde 2026, où elle affrontera le Brésil, l’Écosse et Haïti.

Nous avons un énorme vivier, ce qui est une bonne chose, mais cela m’a rendu la tâche compliquée. En mars dernier, nous avions effectué un stage et j’avais pas su voir tout le monde.

Ce n’était pas des choix définitifs, je ne pouvais juste pas sélectionner 40 joueurs. L’entraîneur belgo-marocain a passé une longue partie de sa carrière en Belgique et plus particulièrement du côté d’Anderlecht, où il a entraîné les jeunes pendant 18 ans (2003-2021). Seule petite parenthèse, Ouahbi est devenu le bras droit de, entraîneur de l’équipe première des Mauves, pendant la saison 2015-2016.

Le Scharbeekois de 49 ans a ensuite entraîné les équipes de jeunes du Maroc, en gagnant notamment la Coupe du monde U20 en octobre 2025. Malgré une bonne deuxième partie de saison avec Le Havre, les Marocains ont disputé un match à huis clos contre le Burundi, une rencontre remportée 5-0 avec notamment un doublé de Soufiane Benjdida (ex-Standard), non repris.

Le Maroc affrontera la nation la plus titrée au Mondial, le Brésil, lors de son premier match de poules (14 juin à New York). Les Lions de l’Atlas seront ensuite opposés à l’Écosse (20 juin à Boston) et à Haïti (25 juin à Atlanta)





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