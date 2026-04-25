Marquez domine le Grand Prix d'Espagne : Pole position pour le septuple champion du monde

Marc Marquez (Ducati) a décroché la pole position du sprint et de la course du Grand Prix d'Espagne à Jerez, devançant Johann Zarco et Fabio Di Giannantonio. Une journée de qualifications riche en surprises et en performances impressionnantes.

Le circuit de Jerez de la Frontera, en Andalousie, a été le théâtre d'une journée de qualifications spectaculaire pour le Grand Prix d'Espagne de MotoGP, marquée par la performance exceptionnelle de Marc Marquez .

Le septuple champion du monde, désormais pilotant une Ducati, a réussi l'exploit de décrocher la pole position tant pour la course sprint que pour la course principale, confirmant ainsi son retour en force après une période plus difficile. Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle intervient après que son frère cadet, Alex Marquez, ait dominé les essais libres de vendredi, laissant présager une lutte fratricide pour la première place.

Cependant, c'est Marc qui a su tirer le meilleur parti des conditions changeantes, notamment d'une piste humide samedi, pour devancer ses concurrents avec une autorité impressionnante. La surprise de la journée est venue du Français Johann Zarco, qui, après une performance décevante vendredi où il n'avait terminé qu'à la 12e place, a réalisé une remontée fulgurante pour s'emparer d'une inattendue deuxième position sur sa Honda-LCR.

Cette performance témoigne de la capacité de Zarco à s'adapter rapidement aux conditions de piste et à exploiter pleinement le potentiel de sa moto. L'Italien Fabio Di Giannantonio, également sur une Ducati, complète le podium, mais accuse un retard significatif d'une seconde sur Marquez, soulignant la domination du pilote espagnol. L'absence de Marco Bezzecchi en tête des qualifications est également un élément notable de cette journée.

Considéré comme un favori pour le championnat cette année, et ayant affiché une forme impressionnante depuis la fin de la saison 2025, Bezzecchi a été supplanté par Marquez et Zarco, et devra se contenter d'une place sur la deuxième ligne pour la course. Alex Marquez, sur sa Ducati Gresini, se classe quant à lui à la 5e position, confirmant la compétitivité de la marque italienne.

Les qualifications, qui se sont déroulées en partie sous la pluie samedi matin, ont mis en évidence la complexité du circuit de Jerez, qui exige des pilotes une grande maîtrise technique et une capacité d'adaptation aux conditions météorologiques variables. La pluie a ajouté une dimension supplémentaire de défi, rendant la piste glissante et exigeant une précision extrême dans le pilotage.

Les pilotes devront également gérer l'usure des pneus, qui s'use plus rapidement sur une piste humide, et adapter leur stratégie en conséquence. La course sprint, prévue pour samedi après-midi à 15 heures, promet d'être un spectacle passionnant, avec une lutte intense pour les premières positions. Les résultats des qualifications suggèrent que Marquez, Zarco et Di Giannantonio seront les principaux prétendants à la victoire, mais Bezzecchi et Alex Marquez pourraient également jouer un rôle important.

Au-delà de la MotoGP, la catégorie Moto2 a également été le théâtre de performances intéressantes. Le Belge Barry Baltus a obtenu la 8e place des qualifications, un résultat honorable mais qui laisse entrevoir un potentiel plus important. Baltus avait les cartes en main pour viser une meilleure position sur le circuit de Jerez, connu pour favoriser les pilotes agressifs et capables de prendre des risques.

La course principale de MotoGP, qui aura lieu dimanche à 15 heures, s'annonce comme un événement majeur de la saison. Les fans de moto sont impatients de voir si Marquez parviendra à convertir sa pole position en victoire, et si Zarco pourra confirmer sa performance surprise. La bataille pour le championnat sera également au cœur des enjeux, avec Bezzecchi, Bagnaia et d'autres prétendants déterminés à réduire leur retard sur Marquez.

Le Grand Prix d'Espagne promet donc d'être un week-end riche en émotions et en rebondissements, avec des pilotes talentueux et des enjeux importants. La météo pourrait également jouer un rôle crucial, avec des prévisions de pluie pour dimanche, ce qui pourrait modifier la donne et favoriser les pilotes les plus expérimentés en conditions humides. L'atmosphère sur le circuit de Jerez est électrique, avec des milliers de fans venus soutenir leurs pilotes préférés et assister à ce spectacle palpitant





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