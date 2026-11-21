Francesco Bagnaia décroche la pole position du Grand Prix du Portugal. Marquez compte 60 points d'avance sur Martin et 74 sur Bezzecchi pour le titre mondial.

Francesco Bagnaia a décroché la pole position du Grand Prix du Portugal de MotoGP. L'Italien a signé le meilleur temps des qualifications samedi à Portimao. Il devance Marc Marquez de près d'une demi-seconde sur la piste.

Bagnaia Domine les Qualifications à Portimao

Francesco Bagnaia a réalisé son meilleur tour en piste en 1 minute 37 secondes et 201 millièmes. Il pilotait une moto Aprilia d'usine lors de cette séance cruciale. L'Italien survole ce début d'avant-dernière manche du championnat à Portimao dans le sud du Portugal. Il partira en première position de la course sprint samedi après-midi et du Grand Prix dimanche.

Also read MotoGP Portimao: Alex Marquez et Bezzecchi dominent la pratique avant la finale

Le Madrilène Marc Marquez a terminé à la septième place de cette séance. Il roule sur une Ducati après son deuxième sacre mondial en catégorie reine. La différence entre Bagnaia et Marquez dépasse les 0,5 seconde sur le chronomètre. Cette performance place Bagnaia en tête de la grille de départ pour les deux courses.

Marquez Proche d'un Huitième Titre Mondial

Marc Marquez compte 60 points d'avance sur Jorge Martin. Il dispose également de 74 points d'avance sur Bezzecchi dans la course au titre. Le septuple champion du monde espagnol de MotoGP joue sa deuxième balle de match ce week-end. Il pourrait être sacré dès l'arrivée du sprint de samedi.

Advertisement

L'Espagnol court au guidon de sa Ducati face à Jorge Martin. Il suffirait que Marquez remporte le sprint de samedi pour être sûr d'être couronné. Cette victoire garantirait son titre quels que soient les scénarios du Grand Prix dimanche. Le Madrilène est tout près de son huitième titre mondial dans la discipline.

Scénarios de Titre et Enjeux de la Saison

Au terme du week-end, les calculs de points restent précis. Il faudrait à Marquez au moins 23 points de plus que Martin pour être sacré. Il devrait également avoir 36 points de plus que Bezzecchi. Ces marges rendraient sans enjeu la 22e et dernière manche à Valence. Cette dernière épreuve se déroulera du 27 au 29 novembre en Espagne.

La dynamique actuelle favorise fortement Marc Marquez. Ses points d'avance sur ses principaux rivaux sont suffisants pour anticiper le sacre. La stratégie d'Aprilia et de Ducati s'affrontera lors de la course sprint. La pole position de Bagnaia offre une opportunité clé pour réduire l'écart.