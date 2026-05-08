Marvin Ndiaye : un coach d’entrepreneurs inspiré par son histoire personnelle

Marvin Ndiaye, ancien fondateur de Fresheo, se consacre désormais au coaching d’entrepreneurs. Il partage son expérience pour aider les chefs d’entreprise à éviter les pièges qu’il a connus, notamment en matière de vente, de communication et d’entourage. Son approche universelle vise à transmettre des compétences essentielles pour réussir dans tous les secteurs.

Depuis le mois d’octobre, Marvin Ndiaye s’est lancé dans le coaching d’entrepreneurs issus de secteurs très variés : restauration, construction, immobilier ou encore bien-être. Une activité qu’il dit avoir choisie pour des raisons personnelles plus que financières.

Tout vient d’une histoire personnelle, un peu comme à l’époque quand j’ai lancé Fresheo (sa start-up de livraison de repas à domicile, ndlr). Mes parents ont fait faillite par manque de compétences et de connaissances, et surtout d’entourage, confie-t-il. Je me suis toujours dit que dès que j’atteindrais un certain niveau de succès, je passerais mon temps à transmettre ce que j’ai appris pour éviter que ce qui est arrivé dans ma famille n’arrive à d’autres.

Les entrepreneurs ne vendent pas assez. Au fil des accompagnements qu’il réalise, Marvin Ndiaye observe souvent les mêmes difficultés chez les indépendants et chefs d’entreprise. Les gens se rendent compte qu’ils ne passent pas assez de temps sur la vente et beaucoup trop de temps sur le savoir-faire, explique-t-il. Un artisan passe énormément de temps à cuisiner ou à exercer son métier, mais ne travaille pas assez sur le faire-savoir.

Personne ne communique et personne ne vend au quotidien. Pour lui, la communication et le marketing sont devenus des éléments essentiels pour réussir, quel que soit le secteur d’activité. La grosse différence entre une très grande structure et une petite, c’est souvent la communication et le marketing. L’importance de l’entourage.

Selon notre invité, l’une des erreurs les plus fréquentes chez les dirigeants est aussi de rester entourés de personnes qui ne les poussent pas à progresser. Les entrepreneurs sont souvent très mal entourés, estime-t-il. Il y a l’état d’esprit de l’entrepreneur et puis la partie technique. Marvin Ndiaye, Entrepreneur.

Marvin Ndiaye insiste sur la nécessité de se remettre en question en permanence et de s’inspirer de personnes plus expérimentées. Certains qui ont un peu de réussite aiment être la personne qui prend le plus d’espace dans la pièce, alors qu’un entrepreneur doit rester un étudiant à vie, dit-il avant de compléter : Il faut avoir autour de soi des personnes qui ont réussi mieux que nous pour atteindre ce qu’on veut atteindre. Des règles communes à tous les secteurs.

Même si les entrepreneurs qu’il accompagne viennent d’univers très différents, Marvin Ndiaye estime que certaines bases du succès restent universelles. Il y a l’état d’esprit de l’entrepreneur et puis la partie technique, explique-t-il. Je ne vais jamais dire à un carreleur comment carreler. Ce qu’on apporte, c’est de la connaissance, de la compétence, de l’entourage et de la structuration d’entreprise.

Son objectif est aussi de mettre les entrepreneurs en contact avec des mentors issus de leur propre secteur d’activité. Quand quelqu’un fait 200.000, 500.000 ou un million d’euros de chiffre d’affaires, on peut lui montrer une personne de son industrie qui est à 7 ou 10 millions et lui expliquer ce qu’elle a mis en place pour y arriver. Les interviews du bel RTL matin sont à retrouver en intégralité ICI





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coaching Entrepreneuriat Communication Marketing Mentorat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le Thunder remporte son premier match face aux Lakers avec 18 points de MitchellVainqueur en seulement quatre matchs de Phoenix au premier tour, le champion sortant a signé une cinquième victoire de...

Read more »

Antoine Sibierski nommé directeur sportif du RSC Anderlecht pour redonner son prestige au clubL'ancien international français Antoine Sibierski prend les rênes de la direction sportive d'Anderlecht avec une vision centrée sur l'excellence, les valeurs humaines et la promotion des jeunes talents.

Read more »

Sofiane Pamart présente son nouvel album MovieLe pianiste Sofiane Pamart dévoile Movie, un album conçu comme le film de sa vie avec la participation d'artistes internationaux et de l'orchestre philharmonique de Prague.

Read more »

David Attenborough, une légende de la narration documentaireSir David Attenborough, figure emblématique de la BBC, célèbre pour sa voix unique et son talent de narrateur, a marqué des générations avec ses documentaires sur la vie animale. Son approche scientifique, technique et artistique a inspiré des documentaristes comme Tanguy Dumortier, qui salue son influence et son héritage.

Read more »