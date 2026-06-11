MAS Antwerpen: Nieuwe faciliteiten voor meer zwemplezier

Met een langere steiger, een rusteiland in het midden van de zwemzone en een mobiele lift voor minder mobiele bezoekers, het MAS Antwerpen biedt meer zwemplezier. De openingstijden zijn ingekort, maar bij echte hitte kan de stad ervoor kiezen om de zwemzone langer open te houden. De waterkwaliteit zal permanent worden opgevolgd en er zijn plannen voor meer activiteiten, zoals openwaterzwemlessen en aquafitness- en aquasportlessen.

Zomers zwemmen in het Bonapartedok aan het MAS in Antwerpen is stilaan een vaste waarde geworden. Met een stevige infrastructurele upgrade en extra aandacht voor aankleding en beleving willen we het nóg moeilijker maken om te weerstaan aan de lokroep van 't ZwemDok.

De zwemmers krijgen een langere steiger, er komt een rusteiland in het midden van de zwemzone en er wordt extra ingezet op toegankelijkheid. Met een mobiele lift kunnen minder mobiele bezoekers makkelijker vanuit het water naar de steiger begeleid worden. Er wordt ook een beperkt aantal lockers en omkleedmogelijkheden voorzien. De openingstijden worden ingekort, maar bij echte hitte kan de stad er alsnog voor kiezen om de zwemzone langer open te houden.

De waterkwaliteit van het dok zal permanent worden opgevolgd. De stad bekijkt of ze nog meer activiteiten kan organiseren, zoals openwaterzwemlessen, (zwem)clubtrainingen, aquafitness- en aquasportlessen, maar ook creatievere initiatieven zoals SUP- en peddelactiviteiten. De oproep naar clubs, organisaties en lesgevers hiervoor is gelanceerd. Momenteel moet je minstens 12 jaar oud zijn om te mogen zwemmen aan het MAS, de stad onderzoekt of er in de toekomst een zwemkuip kan komen voor kinderen.

Vanaf zaterdag 13 juni kan er, na reservering van een tijdsslot, gezwommen worden





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