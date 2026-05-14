Massive drone and missile attack on Ukraine

The Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, reported that over 650 drones and 56 missiles targeted Ukraine during a massive nighttime attack, resulting in one death and over thirty injuries. The attack occurred 48 hours after the ceasefire with Russia expired. The attack also targeted a nine-story residential building, with part of it completely destroyed. The Ukrainian capital, Kiev, was particularly affected, with damage reported on over twenty sites throughout the city, including civilian sites. Journalists observed violent explosions and anti-aircraft defense systems operating above the city.

Plus de 650 drones et 56 missiles ont ciblé l' Ukraine lors d'une attaque nocturne massive jeudi, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky . L'offensive a fait un mort et une trentaine de blessés, 48 heures après l'expiration d'une trêve avec la Russie.

Selon Volodymyr Zelensky, les opérations de sauvetage sont toujours en cours à Kiev après qu'un drone russe a touché un immeuble résidentiel de neuf étages, dont 'une partie entière a été complètement détruite'. Au matin, les secouristes s'employaient à dégager les décombres à la recherche de survivants, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

La capitale, Kiev, a été particulièrement touchée et des dégâts ont été constatés sur plus de 'vingt sites à travers la ville', dont des sites civils, a détaillé le président ukrainien dans un communiqué. Des journalistes de l'AFP présents dans la capitale ont entendu de violentes explosions une grande partie de la nuit et observé les systèmes de défense antiaérienne fonctionner au-dessus de la ville.

Des habitants de la capitale se sont réfugiés dans les stations de métro et les abris durant l'attaque. Trêve de trois jours Ce ne sont certainement pas là les agissements de ceux qui pensent que la guerre touche à sa fin. Il est important que nos partenaires ne restent pas silencieux face à cette frappe, a dénoncé Volodymur Zelensky sur les réseaux sociaux.

Les services d'urgence d'Etat (DSNS) ont indiqué sur les réseaux sociaux qu'à '07H30 (06H30, heure de Bruxelles), le bilan est d'au moins 31 blessés, dont un enfant. Après une trêve de trois jours à l'occasion de commémorations de la fin de la Seconde guerre mondiale, les attaques quotidiennes de la Russie sur les villes ukrainiennes ont repris dans la nuit de lundi à mardi.

Kiev a annoncé rendre coup pour coup et le ministère de la défense russe a indiqué avoir intercepté 36 drones ukrainiens dans la nuit de mercredi à jeudi. Mercredi, Moscou avait lancé au moins '800 drones' sur le pays, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

'On ne peut certainement pas qualifier de coïncidence le fait que l'une des attaques russes les plus massives et les plus longues contre l'Ukraine ait lieu précisément au moment où le président des Etats-Unis est arrivé en visite en Chine - une visite dont on attend beaucoup', avait-il alors déclaré. Volodymyr Zelensky avait également exhorté son homologue américain à évoquer les moyens de mettre fin à l'invasion russe au cours de sa rencontre avec le chef de l'Etat chinois Xi Jinping, qui a débuté jeudi matin à Pékin.

Le cessez-le-feu en vigueur du 9 au 11 mai, négocié sous l'égide des Etats-Unis, a été entaché par des accusations de violations de part et d'autre mais n'a été marqué par aucune offensive d'ampleur. En janvier, près de 15.000 civils ukrainiens avaient été tués et 40.600 blessés depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022, selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU) publié à cette date.

L'année 2025 a été la plus meurtrière après 2022, avec plus de 2.500 civils tués, selon ce document





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