Massive drone and missile attack on Ukraine, five dead, 30 injured, after ceasefire expired

The Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, reported that over 650 drones and 56 missiles targeted Ukraine during a massive nighttime attack on Thursday, following the expiration of a ceasefire with Russia. The attack resulted in five deaths and over 30 injuries, with rescue operations still underway in Kiev after a drone struck a nine-story residential building, causing significant damage. The attack occurred 48 hours after a three-day ceasefire to commemorate the end of World War II. The Ukrainian president also mentioned the presence of violent explosions and the activation of air defense systems in Kiev during the attack.

Plus de 650 drones et 56 missiles ont ciblé l' Ukraine lors d'une attaque nocturne massive ce jeudi, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'offensive a fait cinq morts et une trentaine de blessés selon le dernier bilan annoncé par Zelensky.

L'attaque a eu lieu 48 heures après l'expiration d'une trêve avec la Russie. Selon le président ukrainien, les opérations de sauvetage étaient toujours en cours à Kiev ce jeudi matin après qu'un drone russe a touché un immeuble résidentiel de neuf étages, dont 'une partie entière a été complètement détruite'. Dans la matinée, les secouristes s'employaient à dégager les décombres à la recherche de survivants, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

La capitale, Kiev, a été particulièrement touchée et des dégâts ont été constatés sur plus de 'vingt sites à travers la ville', dont des sites civils, a détaillé le président ukrainien dans un communiqué. Des journalistes de l'AFP présents dans la capitale ont entendu de violentes explosions une grande partie de la nuit et observé les systèmes de défense antiaérienne fonctionner au-dessus de la ville.

Des habitants de la capitale se sont réfugiés dans les stations de métro et les abris durant l'attaque. Ce ne sont certainement pas là les agissements de ceux qui pensent que la guerre touche à sa fin. Il est important que nos partenaires ne restent pas silencieux face à cette frappe. Les services d'urgence d'État (DSNS) ont indiqué sur les réseaux sociaux qu'à '07H30, le bilan est d'au moins 31 blessés, dont un enfant.

Après une trêve de trois jours à l'occasion de commémorations de la fin de la Seconde guerre mondiale, les attaques quotidiennes de la Russie sur les villes ukrainiennes ont repris dans la nuit de lundi à mardi. Kiev a annoncé rendre coup pour coup et le ministère de la défense russe a indiqué avoir intercepté 36 drones ukrainiens dans la nuit de mercredi à jeudi.

Mercredi, Moscou avait lancé au moins '800 drones' sur le pays, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. On ne peut certainement pas qualifier de coïncidence le fait que l'une des attaques russes les plus massives et les plus longues contre l'Ukraine ait lieu précisément au moment où le président des États-Unis est arrivé en visite en Chine - une visite dont on attend beaucoup.

Le président Zelensky avait également exhorté son homologue américain à évoquer les moyens de mettre fin à l'invasion russe au cours de sa rencontre avec le chef de l'État chinois Xi Jinping, qui a débuté jeudi matin à Pékin. Le cessez-le-feu en vigueur du 9 au 11 mai, négocié sous l'égide des États-Unis, a été entaché par des accusations de violations de part et d'autre mais n'a été marqué par aucune offensive d'ampleur. Source : AF





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraine Russia Drone Attack Missile Attack Kiev Air Defense Systems Rescue Operations Second World War Ceasefire United States China Xi Jinping United States President Russian Invasion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Invasion de l’Ukraine : «pas de détail concret» sur une fin de la guerre, dit le KremlinLe Kremlin estime qu’il est encore « prématuré » d’entrer dans les détails d’un éventuel processus de paix entre la Russie et l’Ukraine, malgré les récents propos de Vladimir Poutine évoquant une fin prochaine du conflit.

Read more »

Westen machteloos tegen Oekraïense drone-machtEen NAVO-oefening op het eiland Gotland heeft uitgewezen dat het Westen niet goed voorbereid is op een droneoorlog, zoals die nu in Oekraïne of in Iran gevoerd wordt. Oekraïense dronepilots 'maaiden' in het simulatiescenario moeiteloos Zweedse troepen neer, tot de oefening zelfs meerdere keren werd stilgelegd om bij te sturen.

Read more »

Massive drone and missile attack on Ukraine, causing casualties and damage to KievThe Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, reported that over 650 drones and 56 missiles targeted Ukraine during a massive nighttime attack on Thursday. The attack resulted in one death and over thirty injuries, 48 hours after a ceasefire with Russia expired. Kiev, the capital, was particularly affected, with damage reported at over twenty sites across the city, including civilian sites. Journalists observed intense explosions and the activation of air defense systems throughout the night. Zelensky accused Russia of not respecting the ceasefire and urged the international community to take action. The attack followed a three-day ceasefire to commemorate the end of World War II, which was marred by accusations of violations on both sides. The Ukrainian president also emphasized the timing of the attack coinciding with a visit by the US president to China, suggesting a possible connection.

Read more »

Massive drone and missile attack on UkraineThe Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, reported that over 650 drones and 56 missiles targeted Ukraine during a massive nighttime attack, resulting in one death and over thirty injuries. The attack occurred 48 hours after the ceasefire with Russia expired. The attack also targeted a nine-story residential building, with part of it completely destroyed. The Ukrainian capital, Kiev, was particularly affected, with damage reported on over twenty sites throughout the city, including civilian sites. Journalists observed violent explosions and anti-aircraft defense systems operating above the city.

Read more »