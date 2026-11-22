Relation de 11 ans, diminution des rapports sexuels et masturbation régulière du conjoint : la thérapeute Rika Ponnet décrypte la distinction entre plaisir solitaire et intimité de couple pour apaiser l'insécurité de Karen.

Depuis onze dernière rencontre, Karen fait face à une remise en question profonde concernant la dynamique intime de son union avec son mari. Après onze années de vie commune, la fréquence de leurs rapports sexuels a considérablement diminué, un phénomène qui suscite une vive anxiété chez Karen. Elle constate que son époux pratique la masturbation de manière régulière, environ trois fois par semaine, ce qui accentue son sentiment de rejet et son insécurité au sein du couple.

La masturbation n'exclut pas le désir conjugal

La réponse de Rika Ponnet, experte en relations, apporte une clarification cruciale : la masturbation et l'intimité sexuelle partagée sont deux expériences fondamentalement distinctes. Selon l'experte, l'acte solitaire relève d'abord d'une quête de plaisir personnel immédiat, libéré des contraintes et des besoins spécifiques d'un partenaire. Cette pratique constitue une forme de liberté où l'individu n'a pas à négocier ou à s'adapter aux attentes de l'autre.

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Rika Ponnet souligne que la masturbation fonctionne souvent comme un mécanisme de régulation du stress ou une simple décharge émotionnelle. Il est essentiel de ne pas interpréter cette habitude comme un rejet personnel. Voir son conjoint se masturber ne signifie pas qu'il ne le désire plus, mais reflète une manière différente de gérer son propre bien-être et ses tensions internes, sans pour autant épuiser son désir global pour son partenaire.

Cette perspective vise à déconstruire l'idée reçue selon laquelle la masturbation serait un substitut déficitaire ou une solution de secours réservée aux célibataires. Dans le contexte relationnel, elle ne doit pas être assimilée à une machine à plaisir qui remplace l'échange intime. Au contraire, cela peut être compris comme un espace personnel de régulation, distinct de la connexion émotionnelle et sexuelle entretenue avec le conjoint.

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Le lien entre rejet personnel et histoire personnelle

Derrière les doutes de Karen, Rika Ponnet identifie une souffrance plus large liée au sentiment d'être effacée ou non valorisée. Cette insécurité est probablement amplifiée par le passé du couple, notamment la précédente addiction de son mari à la pornographie, aujourd'hui résolue, ainsi que son activité récente sur Instagram. Le fait qu'il regarde régulièrement des vidéos mettant en scène des femmes partiellement habillées peut déclencher des comparaisons toxiques.

Ces stimuli visuels externes alimentent une spirale négative où Karen se sent incapable de rivaliser avec des images idéalisées. Elle risque de percevoir chaque interaction comme une validation de sa propre valeur plutôt que comme un moment de partage authentique. Ce doute intrusif transforme potentiellement la sexualité en une épreuve de performance ou de jugement, au détriment de la spontanéité et de la douceur attendues dans une relation stable.

La thérapeute note que ce sentiment de rejet dépasse largement la sphère strictement sexuelle. Il semble résider dans une absence de connexion ressentie lors des interactions quotidiennes. Si Karen ne se sent pas vue ou comprise dans les autres aspects de leur vie à deux, la chambre à coucher devient le lieu par excellence où cette carence affective se manifeste et s'amplifie, créant un cercle vicieux de détachement.

Reconstruire la connexion par la communication et l'affection

Pour sortir de cette impasse relationnelle, Rika Ponnet recommande d'initier un dialogue ouvert, en évitant soigneusement les accusations ou les reproches directs. L'objectif est de demander de l'intimité en exprimant un besoin de proximité émotionnelle plutôt que de chercher une simple confirmation de sa valeur attractive. Il s'agit de communiquer que le désir de partager un moment ensemble est avant tout une quête de réassurance et de lien profond.

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La reconstruction de cette intimité doit également s'opérer en dehors des quatre murs de la chambre. Rika Ponnet insiste sur la nécessité de cultiver l'affection physique non sexuelle, tels que les câlins ou les prises de contact quotidiens, qui renforcent le sentiment d'être un couple uni. Privilégier le temps partagé, les conversations sincères et des activités communes permet de rétablir cette connexion fondamentale qui sert de socle à une vie sexuelle épanouie.

En redonnant du sens à la présence mutuelle par des actes concrets de tendresse, le couple peut désamorcer l'anxiété de Karen. Cette approche permet de recentrer la relation sur le plaisir d'être ensemble, indépendamment de la performance sexuelle, et restaure la confiance nécessaire pour que chacun se sente à nouveau désiré et respecté dans son intégralité, loin des pressions extérieures ou passées.