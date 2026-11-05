Matchs européens : Celta Vigo, RB Salzbourg et SK Brann s'apprêtent à disputer leurs rencontres

Focus sur les rencontres européennes de ce jeudi soir mettant aux prises Celta Vigo face à l'Union Saint-Gilloise, le RB Salzbourg contre l'Anderlecht et le SK Brann au Saint-Trond.

Le Celta Vigo se prépare à accueillir l' Union Saint-Gilloise ce jeudi soir dans un contexte difficile pour le club espagnol. L'équipe ne connaît pas une bonne passe actuelle, ni en Liga ni en Europe, ayant remporté seulement deux de ses onze derniers matchs de championnat.

Le Celta Vigo en quête de points

Le Celta Vigo reste sur une lourde défaite 3-0 contre le Rayo Vallecano et ne compte que deux points d'avance sur le premier relégable. En Europa League, leur victoire 1-2 au Celtic Glasgow il y a deux semaines leur a permis d'obtenir leurs premiers points après les défaites inaugurales subies contre l'Omonia Nicosie 1-0 et la Juventus 1-2.

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L'Union Saint-Gilloise aborde ce match avec une dynamique positive. Après des pertes de points contre le Viktoria Plzen 0-3 et l'Hapoel Beer-Sheva 4-0, une victoire permettrait au club belge de se rapprocher de la qualification pour le tour suivant. Leur dernier déplacement en Espagne contre la Real Sociedad s'était soldé par un match nul 1-1.

Le RB Salzbourg confronté à l'Anderlecht

En Bundesliga autrichienne, le RB Salzbourg vit un début de saison remarquable avec 27 points sur 33 possibles et reste invaincu. Ils ont infligé au leader, le Rapid Vienne 30/33, leur seule défaite de la saison par 5-1, prouvant leur capacité à se transcender dans les grands événements.

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Cependant, en Europe, les Autrichiens ont connu des résultats plus mitigés. Après leur victoire au Levski Sofia 0-1 lors de la première journée, ils ont été battus par l'AC Milan à domicile 0-4 avant de partager les points avec le NK Celje en Slovénie 2-2. Avec un bilan de 4 points sur 9, le RB Salzbourg dispose d'un point d'avance sur l'Anderlecht, leur adversaire de la soirée.

Le SK Brann au Saint-Trond en Conference League

Le SK Brann et le Saint-Trond sont les deux formations à avoir réussi un début de parcours parfait en Conference League avec 6 points sur 6 possibles. Ils s'affrontent ce jeudi soir sur la pelouse synthétique du Staaien, ce qui offre une bulle d'oxygène au Brann Bergen, qui pointe à la septième place du championnat norvégien.

Le SK Brann a perdu quatre de ses six derniers matchs en Norvège, cinq jours de la fin de la saison. Leurs deux victoires européennes ont été obtenues face à des adversaires modestes, et les Trudonnaires visent un score parfait de 9 points sur 9 pour leurs débuts en compétition européenne.

L'Anderlecht et le KuPS Kuopio

L'Anderlecht cherche à rebondir après un début de saison prometteur de 25 points sur 30 en Pro League. Le club a perdu son trône en championnat après une défaite à Lommel, mais reste sur une série exceptionnelle. Ils affrontent l'Anderlecht ce soir avec l'ambition de rentabiliser leur déplacement.

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Le KuPS Kuopio, qui accueille l'Anderlecht en Finlande, traverse une période difficile. Le club finlandais n'a pas marqué lors de ses débuts européens, ayant été battu par deux buts d'écart contre Trabzonspor et Borac. En championnat, ils n'ont gagné qu'un seul de leurs six derniers matchs et terminera la saison à une troisième place insatisfaisante.