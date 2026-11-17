Mathieu van der Poel accompagne un amateur espagnol sur la Fustera, permettant un nouveau record personnel de 9'06" malgré une pente moyenne de 5%.

Mathieu van der Poel, coureur professionnel de l'équipe Alpecin-Deceuninck, a offert un soutien sportif remarquable à un cycliste amateur espagnol lors d'une ascension récente. Alors que le Néerlandais gravissait la Fustera avec un rythme tranquille, il a été dépassé par un petit groupe de cyclistes, dont un entraîneur professionnel cherchait à battre son meilleur temps.

Une rencontre fortuite sur la Fustera

L'incursion de l'athlète néerlandais sur cette ascension d'un peu moins de quatre kilomètres s'est produite alors qu'il montait la pente avec une allure modérée. Cette situation a permis à un groupe de cyclistes amateurs espagnols de le doubler, créant un contexte inattendu pour une interaction sportive directe. Au lieu de laisser ses nouveaux poursuivants filer, Van der Poel a immédiatement fait preuve de son esprit compétitif en ramenant son effort pour rejoindre le groupe.

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La rencontre a pris une tournure particulière lorsque l'un des cyclistes, identifié comme étant un entraîneur de métier, a décidé d'accélérer pour tester ses limites sur cette montée spécifique. C'est à ce moment précis que l'acteur principal a fait son apparition dans la trajectoire de l'amateur, transformant une simple sortie d'entraînement en un moment de partage cycliste unique.

Le geste du coureur d'Alpecin-Deceuninck

Lorsque l'Espagnol s'est retourné pour vérifier ses poursuivants, il a été surpris de découvrir Mathieu van der Poel rouler directement dans sa roue. Le coureur de l'équipe Alpecin-Deceuninck, connu pour ne pas chercher à s'effacer, a choisi de prendre le relais à la tête du peloton. Il a alors emmené l'amateur jusqu'au sommet de la Fustera, lui offrant un vent de face constant et facilitant ainsi son effort final.

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Ce geste généreux a permis à l'Espagnol d'établir un nouveau record personnel sur cet itinéraire spécifique. Le temps réalisé, soit 9 minutes et 6 secondes, constitue une performance significative pour l'amateur, bien qu'elle reste éloignée des standards internationaux des coureurs de haut niveau présents sur ces pentes.

Détails techniques et performances comparatives

L'ascension de la Fustera présente une difficulté technique constante avec une pente moyenne d'environ 5%. Cette régularité permet aux cyclistes de maintenir un effort soutenu tout au long des quelque quatre kilomètres de montée. La performance de Mathieu van der Poel sur cette même route est historiquement très élevée, avec un temps déjà établi de 7 minutes et 3 secondes. Cette différence de presque deux minutes souligne l'écart de niveau entre un champion du monde cycliste et un amateur passionné.

L'Espagnol a partagé ses émotions et ses chiffres exacts sur les réseaux sociaux, confirmant son nouveau chrono de 9 minutes et 6 secondes. Il a souligné sur Instagram que ce temps, bien qu'impressionnant pour lui, était encore loin des prouesses du Néerlandais. Cette transparence numérique permet aujourd'hui aux amateurs de mesurer précisément la distance séparant leurs meilleures performances de celles des professionnels de l'élite mondiale.

Réactions et impact pour les cyclistes amateurs

La réponse de Mathieu van der Poel à la publication de l'amateur a été simple et directe : il a reconnu n'avoir pu s'empêcher d'accompagner le groupe. Cette réaction confirme son engagement envers le sport cycliste et son ouverture d'esprit envers les passionnés de la discipline. L'interaction met en lumière la culture de solidarité qui peut exister au sein de la communauté cycliste, même à des niveaux de performance très différents.

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Pour les spectateurs et les pratiquants amateurs, cet incident offre un exemple concret de la manière dont les athlètes professionnels peuvent influencer positivement l'expérience des coureurs récréatifs. L'ascension de la Fustera, avec ses quatre kilomètres et sa pente de 5%, devient ainsi non seulement un défi physique mais aussi un lieu de rencontre possible entre les mondes du cyclisme professionnel et amateur.