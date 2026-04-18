Matthias Casse en quête de médaille de bronze européenne après une journée de montagnes russes

Le judoka belge Matthias Casse, exempté du premier tour, a connu une journée intense lors des Championnats d'Europe. Après des victoires solides, il a été surpris en quarts de finale mais se bat désormais pour le bronze.

Matthias Casse , étoile montante du judo belge dans la catégorie des -81kg, a débuté son parcours aux Championnats d'Europe avec l'avantage d'être exempté du premier tour. Son entrée en lice s'est donc faite directement en seizièmes de finale, une étape qu'il a franchie avec brio. Son premier adversaire, le Bulgare Hristo Valkov, classé IJF74, n'a pas fait le poids face à la détermination de l'Anversois.

Le champion d'Europe 2019 a rapidement imposé son rythme, inscrivant un yuko avant de sceller le combat par une immobilisation. La victoire par ippon, obtenue à une minute et quatorze secondes de la fin, témoigne d'une démonstration de force et de maîtrise, lui assurant une place en huitièmes de finale sans dépenser une énergie excessive. Fort de ce premier succès, Casse a confirmé sa lancée face au Hongrois Benedek Toth (IJF87). Dès les premières quarante secondes de combat, un yuko venait récompenser son application et sa concentration. Il a ensuite su gérer cet avantage avec intelligence, conservant une avance précieuse jusqu'à l'ultime seconde, où un waza-ari est venu confirmer sa qualification pour les quarts de finale. La montée en puissance du judoka belge était palpable, laissant présager une suite de compétition prometteuse. Les quarts de finale ont cependant marqué un tournant inattendu dans la journée de Matthias Casse. Il s'est retrouvé face à Mihajlo Simin, un jeune et talentueux Serbe de 21 ans, classé IJF18 et qu'il n'avait encore jamais affronté sur la scène internationale. Le combat a débuté sous le contrôle apparent du Belge, qui a vu son adversaire écoper de deux pénalités. Cependant, le vent a tourné de manière spectaculaire dans la dernière minute. Le champion d'Europe junior serbe a su renverser la vapeur, marquant un yuko à quarante secondes du terme. Soudain sous pression, Casse a dû prendre tous les risques pour tenter d'inverser la tendance. Malheureusement, cette prise de risque a été exploitée par Simin, qui a inscrit un waza-ari crucial à seulement six secondes de la fin. Le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Tokyo s'est ainsi incliné, voyant ses espoirs de médaille directe s'envoler. Il a été contraint de passer par les repêchages, une seconde chance pour espérer monter sur le podium et décrocher une médaille de bronze. La voie des repêchages a réservé à Matthias Casse des retrouvailles pleines de saveur et de revanche. Il a retrouvé sur le tatami Mykhailo Svidrak, un Ukrainien classé IJF17. Moins d'un mois auparavant, ce même adversaire l'avait battu en quarts de finale du Grand Chelem de Tbilissi. Les deux hommes se sont donc retrouvés dans la même ville, cette fois dans le cadre des Championnats d'Europe, avec une motivation renouvelée pour le Belge. Avant cette défaite récente, Casse avait pourtant remporté les trois premières confrontations face à Svidrak, un historique favorable qui a sans doute alimenté sa confiance. Le début de ce combat de repêchage a été marqué par une grande intensité tactique et une phase d'observation prolongée. Cependant, à mi-combat, l'Anversois a trouvé l'ouverture, inscrivant un premier yuko. Fort de cet avantage, il a redoublé d'efforts et, à un peu plus d'une minute de la fin, a ajouté un second yuko, scellant ainsi sa victoire. Cette deuxième performance solide lui a ouvert les portes de la petite finale, où il affrontera l'Azéri Zelim Tckaev (IJF5). En cas de succès dans ce combat décisif pour le bronze, Matthias Casse ajouterait un sixième podium européen à son palmarès déjà impressionnant, couronnant ainsi une journée riche en émotions et en rebondissements





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Judo Matthias Casse Championnats D'europe Compétition Médaille De Bronze

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vincent Kompany, le prince qui devient roi au Bayern MunichEn seulement un an, Vincent Kompany a transformé le Bayern Munich, remportant le championnat et visant un doublé historique. Son bilan impressionnant, son discours percutant et sa personnalité marquante font de lui l'un des entraîneurs les plus prometteurs d'Europe.

Read more »

Mina Libeer de retour en compétition et vise un nouveau cycle olympiqueLa judoka belge Mina Libeer a fait son retour à la compétition en catégorie -57kg lors des championnats d'Europe à Tbilissi, après une absence de plusieurs mois. Bien qu'éliminée au premier tour après un combat serré, elle marque ce retour comme un nouveau départ vers le cycle olympique en vue des Jeux de Los Angeles.

Read more »

Les coulisses de l’Europe : sans Orbán, l’Europe face à elle-mêmeA l’annonce des résultats de l’élection hongroise dimanche soir, le soupir a été si puissant qu’à Bruxelles,...

Read more »

L'AMOC en péril : un arrêt possible d'ici 2100 menacerait le climat européenUne nouvelle étude alerte sur le risque d'un affaiblissement de 51 % de l'AMOC, un courant océanique crucial, d'ici 2100, ce qui pourrait entraîner un refroidissement drastique de l'Europe et des bouleversements climatiques majeurs. La seule parade réside dans une réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre.

Read more »

Championnats d'Europe de Judo : Journée mitigée pour les Belges, Matthias Casse en forceLes Belges Jarne Duyck et Noah Christiaens ont été éliminés dès leur premier combat aux Championnats d'Europe de Judo en Géorgie. En revanche, Matthias Casse a brillamment débuté sa compétition en -81kg, s'imposant par ippon et visant un nouveau podium européen.

Read more »