Mauricio Pochettino candidat de Manchester United en cas de limogeage de Carrick

Manchester United envisage Mauricio Pochettino comme remplaçant de David Carrick suite à un début de saison décevant. Le club est en négociation pour finaliser un accord qui pourrait coûter près de neuf millions d'euros.

Le club anglais Manchester United a exprimé son intérêt pour l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino pour remplacer David Carrick, dont le contrat pourrait être résilié après une saison débutée sans succès.

Réduction du contrat de Carrick à un an

David Carrick, nommé entraîneur en septembre 2023, a à son actif une seule victoire en dix matchs de Premier League. Les dirigeants de Manchester United, sous la présidence de l'investisseur Russell Cullen, sont appelés à réunir la semaine prochaine à Monaco pour discuter de la situation de Carrick.

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Patrick Pochettino, candidat privilégié

Mauricio Pochettino a déjà une expérience dans le championnat anglais, ayant dirigé Southampton, Tottenham et Chelsea. L'Argentin, actuellement sélectionneur des États-Unis, a signé une prolongation de son mandat jusqu'en 2030 après avoir mené les Bleus aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Manchester United et le club, selon un rapport de Sky Sports, avancent déjà à la dernière étape avant de conclure un accord définitif avec Pochettino.

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Coût estimé de la résiliation de contrat

La sortie anticipée de Carrick pourrait entraîner un paiement de 10 millions de dollars, soit presque 9 millions d'euros, pour libérer le joueur du club. Ce montant est revenu dans plusieurs médias spécialisés avant la fin de la période internationale de récupération des équipes.

Calendrier du prochain match

Une fois les négociations terminées, Manchester United retrouvera le terrain le 22 novembre pour un affrontement à Anfield contre Liverpool, où le club cherchant à repartir de l'avant garde du championnat.