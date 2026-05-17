Max Verstappen and Mercedes AMG GT3 in the 24 Hours of the Nurburgring

Max Verstappen, the quadruple Formula 1 world champion, will make his first appearance in the 24 Hours of the Nurburgring, a 20.830-kilometer endurance race on the German Eifel circuit. He is excited to race in the night and has high expectations for his team, Mercedes AMG GT3, which will be driven by Lucas Auer, Jules Gounon, and Daniel Juncadella.

Les 24h du Nürburgring débutent sur le coup de 15h. Suivez la course en intégralité sur RTL Sports , et sur le site et l’app de RTL info, avec toutes les dernières infos et les meilleures images.

Oh la frayeur ! Les deux Mercedes de tête manquent de se percuter en pleine nuit ! Max Verstappen et Maro Engel ont frôlé le crash. Kevin Estre, l’un des gros favoris de la course, sort sur sa Porsche !

De quoi ruiner les plus grandes chances de Porsche. Max Verstappen frôle le décollage pour se premier relais aux 24h du Nürburgring Max Verstappen a hâte de rouler de nuit lors de la 54e édition des 24 Heures du Nürburgring ce week-end. Pour le quadruple champion du monde de Formule 1, il s’agit de sa première participation à cette course d’endurance sur le circuit allemand de l’Eifel long de 20.830 kilomètres.

Via Red Bull, Verstappen a confirmé qu’il nourrit de grandes attentes pour la course de nuit.

« Ce sera sans doute ce qui procure la meilleure sensation. On est complètement seul et on repousse ses limites dans l’obscurité. La voiture est généralement plus rapide de nuit, donc j’ai vraiment hâte d’y être. » Le pilote de Formule 1 n’a pas caché les ambitions de son équipe, qui concourt dans la catégorie reine avec une Mercedes-AMG GT3.

Il la partagera avec l’Autrichien Lucas Auer, l’Andorran Jules Gounon et l’Espagnol Daniel Juncadella.

« Nous voulons gagner. C’est pour cela que nous sommes là. Je sais que ça ne sera pas facile, mais c’est l’objectif de tout le monde », a avancé Verstappen. Les 24 Heures du Nürburgring débutent samedi à 15 heures. La dernière victoire de Mercedes remonte à 2016





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