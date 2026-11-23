Le quadruple champion du monde Max Verstappen exprime ses doutes sur les deux derniers Grands Prix en Moyen-Orient en raison des risques sécuritaires géopolitiques.

Max Verstappen adoube officiellement ses préoccupations sécuritaires concernant les deux dernières étapes de la saison de Formule 1. Le quadruple champion du monde a déclaré lors du Grand Prix de Las Vegas qu'il se rendrait au Qatar et à Abu Dhabi à contrecœur en raison des tensions géopolitiques actuelles dans la région. Il a souligné que malgré les garanties de sécurité offertes, piloter dans un contexte où des roquettes sont tirées reste une source d'inquiétude majeure pour sa tranquillité personnelle.

L'avis direct de Max Verstappen sur les risques

Le pilote néerlandais de l'écurie Red Bull Racing a assumé son scepticisme face à la programmation de ces courses finales. " Est-ce que je suis à l'aise à l'idée d'y aller ? Non. Je préférerais rester chez moi ", a-t-il confessé clairement aux journalistes présents à Las Vegas. Il a toutefois nuancé sa position en affirmant que si des garanties de sécurité complètes sont fournies, il n'a pas grand-chose à reprocher à cette décision organisationnelle. Pour lui, le fait de savoir que des missiles continuent de voler dans les pays environnants, à gauche, à droite ou en dessous du circuit, n'a rien de rassurant ni d'agréable.

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Contexte géopolitique et historique de la Formule 1

La Formule 1 disputera bien ses deux derniers Grands Prix de la saison au Moyen-Orient. Les pilotes s'affronteront au Qatar le week-end prochain, puis à Abu Dhabi le 6 décembre. Des garanties ont été offertes à tous ceux qui se rendront sur place, alors que les tensions géopolitiques sont encore très présentes. Interrogé sur le risque réel d'incident, Max Verstappen a préféré jouer la carte de la prudence plutôt que de minimiser les dangers. Il a reconnu qu'il y a un risque que quelque chose se produise, tout comme à Las Vegas, mais a estimé que le danger est simplement plus proche géographiquement lors des étapes orientales.

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Précédents inquiétants et prudence des autorités

L'expérience de 2022 au Grand Prix d'Arabie Saoudite sert de rappel permanent des risques potentiels. Un missile avait frappé un site pétrolier proche du circuit la veille des roulages, mais la course avait été maintenue malgré tout. Cette histoire confirme la vigilance accrue nécessaire pour ces événements internationaux. Max Verstappen a conclu son intervention en exprimant un simple espoir que tout se passe bien, sans apporter de commentaires supplémentaires sur la nature exacte des menaces. La sécurité reste la priorité absolue pour les organisateurs et les équipes qui accompagnent le quadruple champion du monde.

Impacts et réactions dans le milieu de la Formule 1

Ces déclarations de Max Verstappen mettent en lumière les dilemmes éthiques et sécuritaires des courses automobiles modernes. Alors que la saison approche de sa conclusion, l'ambiance au sein de la compétition est tendue par ces considérations extra-sportives. Les pilotes doivent naviguer entre leur passion pour la vitesse et les réalités d'un monde instable. La prochaine étape sera cruciale pour évaluer l'acceptabilité de ces mesures de sécurité par l'ensemble des acteurs, y compris les supporters internationaux qui voyagent vers le Moyen-Orient pour vivre ces deux finales historiques.