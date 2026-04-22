Max Verstappen envisage de quitter la Formule 1 : inquiétudes et réactions dans le paddock

Le quadruple champion du monde Max Verstappen exprime son mécontentement face aux changements de règlement de la F1 2026 et envisage de quitter la discipline, suscitant l'inquiétude des autres pilotes et des équipes.

Le quadruple champion du monde de Formule 1 , Max Verstappen , suscite de vives inquiétudes quant à son avenir dans la discipline reine du sport automobile.

Le pilote néerlandais de 28 ans, qui a dominé la F1 de 2021 à 2024 et a frôlé un cinquième titre l’année dernière, traverse une période difficile en début de saison 2026, confronté à la compétitivité accrue des écuries Mercedes, Ferrari et McLaren. Verstappen exprime ouvertement son mécontentement face aux changements majeurs introduits par le nouveau règlement de 2026, qui impose une gestion complexe de l’énergie électrique des moteurs hybrides et de la vitesse des monoplaces, le qualifiant de 'Formule E sous stéroïdes' et le comparant à un jeu vidéo comme 'Mario Kart'.

Cette frustration a conduit le pilote Red Bull à envisager de réduire son engagement en F1 et à explorer d’autres formes de compétition automobile, notamment l’endurance en catégorie GT avec Mercedes-AMG, et à exprimer son désir de passer plus de temps avec sa famille. L’éventuel départ de Verstappen de la Formule 1 a suscité une vague de réactions dans le paddock.

Oscar Piastri, le pilote McLaren, a exprimé son inquiétude, soulignant que Verstappen a démontré son talent exceptionnel au cours des dix dernières années et qu’il est une référence depuis cinq ou six ans. Il a déclaré que son départ serait une 'très grosse déception pour tout le monde'.

Lando Norris, champion du monde 2025, a également déploré la perspective de perdre un pilote de la trempe de Verstappen, le qualifiant de 'l’un des meilleurs pilotes que la Formule 1 ait jamais connus'. Cependant, Norris a également noté que Verstappen est connu pour son franc-parler et qu’il exprime toujours ses opinions, qu’elles soient populaires ou non. Les pilotes reconnaissent unanimement l’impact significatif de Verstappen sur le sport et la perte que représenterait son absence.

La situation actuelle met en lumière les tensions croissantes entre les pilotes et les changements réglementaires, ainsi que l’importance de l’équilibre entre la compétition et le bien-être personnel. Verstappen ne cache pas sa colère face aux performances de sa Red Bull, qu’il juge 'inconduisible', et critique ouvertement la direction que prend la Formule 1.

Son mécontentement est lié à la complexité du nouveau règlement de 2026, qui, selon lui, privilégie la gestion de l’énergie au détriment du plaisir de piloter et de la compétition pure. Il craint que ces changements ne nuisent à l’attrait du sport pour les pilotes et les fans.

L’Australien Oscar Piastri a souligné que le départ de Verstappen serait une 'grande perte pour le sport dans son ensemble et, pour nous les pilotes qui voulons courir et essayer de nous prouver quelque chose contre le meilleur d’entre nous'. La situation de Verstappen soulève des questions fondamentales sur l’avenir de la Formule 1 et la nécessité de trouver un équilibre entre l’innovation technologique, la compétitivité et le plaisir de piloter.

Le constructeur McLaren, basé au sud de Londres, a accueilli des journalistes dans son siège ultramoderne et hyperprotégé pour discuter de la situation et des implications potentielles du départ de Verstappen. L’incertitude plane sur l’avenir du quadruple champion du monde et sur l’impact que sa décision aura sur le paysage de la Formule 1





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