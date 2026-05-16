Max Verstappen, les 24h du Nürburgring et les dernières actualités

Max Verstappen, quadruple champion du monde de Formule 1, participera pour la première fois aux 24 Heures du Nürburgring. Il a hâte de rouler de nuit, car la voiture est généralement plus rapide de nuit. Un drame a eu lieu en Flandre avec un adolescent qui a perdu la vie, et un automobiliste mineur qui a renversé des piétons à Modène. Le cerveau présumé derrière l’attentat contre la synagogue de Liège a été arrêté. Des flammes ont causé des victimes à Bangkok.

Les 24h du Nürburgring débutent sur le coup de 15h. Suivez la course en intégralité sur RTL Sports , et sur le site et l’app de RTL info, avec toutes les dernières infos et les meilleures images.

Max Verstappen frôle le décollage pour se premier relais aux 24h du Nürburgring Max Verstappen a hâte de rouler de nuit lors de la 54e édition des 24 Heures du Nürburgring ce week-end. Pour le quadruple champion du monde de Formule 1, il s’agit de sa première participation à cette course d’endurance sur le circuit allemand de l’Eifel long de 20.830 kilomètres. Via Red Bull, Verstappen a confirmé qu’il nourrit de grandes attentes pour la course de nuit.

« Ce sera sans doute ce qui procure la meilleure sensation. On est complètement seul et on repousse ses limites dans l’obscurité. La voiture est généralement plus rapide de nuit, donc j’ai vraiment hâte d’y être. » Le pilote de Formule 1 n’a pas caché les ambitions de son équipe, qui concourt dans la catégorie reine avec une Mercedes-AMG GT3.

Il la partagera avec l’Autrichien Lucas Auer, l’Andorran Jules Gounon et l’Espagnol Daniel Juncadella.

« Nous voulons gagner. C’est pour cela que nous sommes là. Je sais que ça ne sera pas facile, mais c’est l’objectif de tout le monde », a avancé Verstappen. Les 24 Heures du Nürburgring débutent samedi à 15 heures.

La dernière victoire de Mercedes remonte à 2016. Dramatique accident en Flandre : un adolescent perd la vie, le conducteur mineur n’avait pas de permis « On l’a vu avec une arme à la main » : un automobiliste renverse des piétons à Modène faisant 7 blessésLe cerveau présumé derrière l’attentat contre la synagogue de Liège arrêté : « Je reste prudent » Cette alternative aux urgences est (trop) peu connue des Belges : les experts plaident pour une réforme « nécessaire » « Les flammes se sont répandues très vite » : plusieurs victimes après la collision d’un train et d’un bus dans le centre de Bangko





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