Maxime Martin's Tips for Racing at the Nurburgring's 24 Hours

Maxime Martin, a Mercedes driver and former racer, shares his insights into racing at the 24 Hours of the Nurburgring, discussing the physical challenges and precautions he takes to prepare for the grueling endurance race.

Les 24h du Nürburgring se profilent à l'horizon. Pour les pilotes, rouler dans de telles voitures n'est pas simple. Pour eux, l'effort physique fourni est quelque chose d'assez difficile à décrire.

Mais concrètement, comment ça se passe ? Maxime Martin, qui roulera sur une Mercedes de la même formation que Max Verstappen, nous dit tout sur le sujet.55 degrés dans la voiture ! Pour commencer, il faut se rendre compte des contraintes concrètes. Le plus dur à gérer ?

La pression sur la nuque et la chaleur, qui peut être extrême dans les voitures.

'S'il fait 30 degrés dehors, il peut facilement faire 50 à 55 degrés dans la voiture', confirme le pilote belge de 40 ans. Pour tenir, avec des relais qui peuvent atteindre les 3 heures, les pilotes doivent avant tout s'hydrater.

'Normalement, j'essaie de boire un litre par heure où je roule. Après 10 à 15 minutes, l'eau commence déjà à être chaude. Donc oui, on boit de l'eau chaude pendant les relais', nous a-t-il détaillé. Les pilotes n'ont pas tous d'air conditionné à disposition.

Il faut donc tenir, du mieux possible, et faire face à cette chaleur extrême. Par le passé, Maxime Martin en a beaucoup souffert.

'En 2012, j'ai fait les 24 Heures de Spa. J'ai roulé 14 heures sur les 24... et j'ai perdu 7 kilos', a affirmé le Belge. Une perte d'eau colossale, qui nécessite une récupération adaptée. Une préparation en saunaMais pour tenir, Maxime Martin a décidé de faire... du sauna.

'Si on va dans un sauna à 55 degrés et qu'on essaie juste de rester deux heures sans bouger, c'est déjà long. Là, nous, on est en plein effort physique. La moyenne du rythme cardiaque des pilotes peut varier entre 120 et 170 pulsations par minute. À 170, on est clairement en plein effort physique', nous raconte le pilote Mercedes.

L'occasion donc de rappeler que le sport automobile est très physique.

'Vu de l'extérieur, les gens pensent qu'on est juste assis derrière un volant. Mais ils ne se rendent pas compte des forces, de la chaleur et de tout ce que ça implique physiquement', a-t-il conclu. Le message est passé





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

24 Hours Of The Nurburgring Maxime Martin Mercedes Racing Physical Demands

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Max Verstappen - une machine sur la NordschleifeMax Verstappen, vainqueur du dernier GP de Belgique et quadruple champion du monde de Formule 1, participera aux 24 heures du Nürburgring ce week-end. Dès lors, Maxime Martin, référence mondiale de l'endurance, a assisté à ses essais et est réduit aux mots. "Il est étonnamment très très modeste. Il ne se met jamais en avant, il est très à l'écoute mais il sait tout sur tout", a-t-il déclaré.

Read more »

Spotify împlinește 20 de ani cu un nou joc de engangere: Your Party of the Year(s)Spotify împlinește 20 de ani și pregătește un nou joc surprinzator, “Your Party of the Year(s)”, care surprinde cu diversitatea și cât de departe a mers în creșterea și dezvoltarea sa. Potrivit inițialului, Daniel Ek și Martin Lorentzon au înființat compania Spotify în 20 aprilie 2006. Scopul lor a fost de aFight music piracy și a salva industria muzicală din calea internetului, care a dus la înghețarea vânzărilor de muzică fizică. Utilizatorii își pot împărtăși istoria ascultată de la început până la prezent, inclusiv primele melodii din Spotify, playlist-urile preferate sau cele 120 de melodii preferate în timpul vieții.

Read more »

Max Verstappen et les permis pour les 24h du NürburgringLes pilotes engagés dans les 24 heures du Nürburgring doivent obtenir plusieurs permis avant de pouvoir participer à la course. Il s'agit de deux permis pour rouler sur la Nordschleife et au moins 2 courses sans avoir de problème pour obtenir le permis A. Malgré ses 4 titres de champion du monde de F1, Max Verstappen a dû suivre ce processus pour accéder aux 24 heures du circuit allemand le plus mythique.

Read more »

Maxime PrévotQuery's British Embassy Over Filip DewinterBanDutch Minister of Foreign Affairs Maxime Prévot asked the British embassy for an explanation of the decision to deny Belgian Parliament member Filip Dewinter access to the United Kingdom, which was refused to participate in a demonstration against mass immigration and Islamization in London organized by the known far-right activist Tommy Robinson. The British government withdrew Dewinter's entry visa due to the 'unfavorable impact on public interest', and Prévot has instructed his cabinet to ask the British embassy for clarification.

Read more »