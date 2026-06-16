Mbappé écrit l'histoire du football français

Kylian Mbappé a encore une fois démontré son talent exceptionnel en marquant deux buts face au Sénégal dans la Coupe du Monde 2026. Il dépasse ainsi le record absolu de buts sous le maillot des Bleus et lorgne sur le record du meilleur buteur en Coupe du monde.

La soirée n'a pas ressemblé à un long fleuve tranquille pour le numéro 10 tricolore. Lors du premier acte, le joueur a semblé particulièrement emprunté.

Face à un bloc sénégalais bien en place, l'attaquant a multiplié les approximations techniques et les contrôles manqués, peinant à faire de réelles différences dans le jeu. Mais les grands joueurs ont cette capacité à exploser au moment où on les attend le moins.

À la 66e minute, idéalement mis sur orbite par un excellent service de Mbappé, le joueur a fait parler son sang-froid pour débloquer la situation et expédier le ballon au fond des filets, avant de doubler la mise d'une magnifique frappe dans le temps additionnel. Un doublé qui l'installe un peu plus dans la légende du football français : avec ces 57e et 58 buts sous le maillot des Bleus, il dépasse le record absolu d'.

Il lorgne d'ailleurs sur un autre record : celui du meilleur buteur en Coupe du monde. Il ne pointe plus qu'à deux petites longueurs du record historique, toujours détenu par l'Allemand. Kylian Mbappé taclé par Sadio Mané. Pas de penalty.

Ce dénouement vient finalement balayer la grosse frustration vécue par le joueur un peu plus tôt dans la rencontre. Lancé à pleine vitesse dans la surface de réparation, Mbappé s'est écroulé à la suite d'un duel avec. L'arbitre, appelé par le VAR, était allé visionner les ralentis sur son écran de contrôle avant de refuser le penalty, les images semblant montrer que c'était l'attaquant français qui avait initié le contact avec la jambe du Sénégalais.

Un fait de jeu qui restera finalement au rang d'anecdote dans une soirée où Mbappé a, une fois de plus, fini par donner le tournis aux compteurs. La France s'est finalement imposée sur le score de 3-1. Aussi dans Coupe du Monde 202





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