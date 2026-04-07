Mbappé face au défi du Bayern : Le Real Madrid compte sur son retour pour la Ligue des Champions

De retour de blessure, Kylian Mbappé doit prouver sa valeur avec le Real Madrid face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Le Français, sous pression, est attendu au tournant dans ce quart de finale aller décisif.

Arrivé au Real Madrid avec l'ambition de conquérir la gloire et de décrocher la 16e Ligue des Champions pour le géant espagnol, l'attaquant français Kylian Mbappé , de retour d'une blessure au genou gauche, doit prouver sa valeur ce mardi contre le Bayern Munich , lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Pendant sa période de convalescence, complexifiée il est vrai par le manque de clarté initial concernant son genou, le capitaine des Bleus a essuyé de nombreuses critiques.

On lui a reproché de privilégier ses performances individuelles aux objectifs collectifs, de ne jamais être décisif lors des grands matchs… Et même, que son équipe serait, en fait, plus performante sans lui. Pire encore, il serait la source du 'problème', malgré ses 38 buts en 36 rencontres toutes compétitions confondues. C'est face à cette ambiance tumultueuse, parfois alimentée par des journalistes et des supporters qui l'acclamaient avant sa blessure, que la superstar française, personnage clivant certes mais au talent indéniable, va devoir répondre présent. 'Mbappé est venu au Real Madrid pour jouer des matchs comme celui de demain', a déclaré lundi son entraîneur Alvaro Arbeloa, faisant référence au meilleur buteur de la compétition cette saison, avec 13 réalisations en 9 matchs. 'Je suis convaincu que nous allons le voir à son meilleur niveau et qu'il portera l'équipe comme il a toujours su le faire', a-t-il poursuivi. Avant sa blessure, et les polémiques qu'elle a suscitées autour d'une possible erreur de diagnostic de la part du staff médical madrilène, Mbappé s'était effectivement transformé en sauveur d'une équipe en difficulté au niveau collectif, que ce soit sous la direction de Xabi Alonso ou d'Arbeloa. Il était alors comparé à son idole Cristiano Ronaldo, dont il a égalé le record de buts marqués sur une année civile fin 2025 (59), avec un genou gauche qui manifestait déjà des signes de faiblesse. \'Je ne comprends pas pourquoi Mbappé serait un 'problème'. Il marque, il affiche d'excellentes statistiques depuis son départ de Paris, où il avait déjà brillé, avait estimé l'ancien champion du monde français Marcel Desailly auprès de l'AFP avant la trêve internationale. C'est à l'entraîneur de mettre en place sa stratégie. Mais compte tenu de ses statistiques, il n'y a aucune discussion possible. C'est un joueur exceptionnel.' Si son début de saison, qui s'avère être le plus productif depuis ses débuts à l'AS Monaco, ne devait mener à aucun titre majeur, comme l'année précédente, ni aux distinctions individuelles qu'il convoite, cela constituerait une déception considérable pour Kylian Mbappé. À 27 ans, l'ancien buteur du PSG court toujours après un premier sacre en Ligue des Champions et un premier Ballon d'Or. Ce serait également un sérieux échec stratégique pour les dirigeants de la Maison Blanche. Ceux-ci ont tout misé sur le Français pour viser une 16e couronne continentale, potentiellement au détriment de l'équilibre collectif. Même si les récentes confrontations avec le Bayern ont souvent tourné en leur faveur, les Madrilènes n'aborderont pas ce quart de finale aller avec une confiance inébranlable. Toujours privés de Thibaut Courtois, ils restent sur une défaite à Majorque (2-1) qui les a relégués à huit points du Barça dans la course au titre de Liga, à huit journées de la fin. Cependant, la C1 demeure la compétition de prédilection du Real, qui y a remporté ses quatre derniers matchs et aspire clairement à prendre une option pour les demi-finales ce mardi.\L'attente est grande autour de la performance de Kylian Mbappé, d'autant plus que son adaptation au jeu du Real Madrid a été scrutée de près. Les supporters et les observateurs espèrent voir un Mbappé au sommet de son art, capable d'exploiter ses qualités de vitesse, de technique et de finition pour déstabiliser la défense bavaroise. Le Bayern Munich, quant à lui, constitue un adversaire redoutable, avec une expérience considérable en Ligue des Champions et des joueurs de calibre international. Le match de mardi s'annonce donc comme un véritable test pour Mbappé et pour le Real Madrid dans son ensemble. Au-delà des considérations individuelles, l'enjeu collectif est primordial : se qualifier pour les demi-finales serait une étape cruciale vers l'objectif de remporter la compétition. Le Real Madrid, habitué à briller sur la scène européenne, a les moyens de rivaliser avec les meilleures équipes du continent, mais devra faire preuve de solidité défensive et d'efficacité offensive pour surmonter l'obstacle bavarois. La présence de Mbappé, en pleine possession de ses moyens, pourrait s'avérer déterminante pour l'issue de cette confrontation tant attendue





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