McLaren élimine Mercedes en course sprint, puis bat Ferrari, Red Bull en GP

Le premier de la saison à Melbourne, l'écurie McLaren, à double championne du monde des conducteurs en 2024 et 2025, affronte Mercedes en course sprint et bat Ferrari, Red Bull en GP, et s'offre des podiums lors de la course sprint et du Grand Prix.

Le premier de la saison à Melbourne, l'écurie McLaren, à double championne du monde des constructeurs en 2024 et 2025, a battu Mercedes en course sprint , dimanche, avec un doublé suivi par les 2e et 3e places du GP.

Le patron de Mercedes F1, sur le châssis et l'aérodynamique de ses très performantes monoplaces, a ainsi avéré que la performance n'est qu'une assurance quand elle se confirme sur la piste. La course sprint d'une heure de samedi et le Grand Prix dimanche de 70 tours sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal se feront suivre. Avec 100 points, Antonelli mène au championnat provisoire du monde des pilotes, 20 unités devant son coéquipier et très ambitieux Russell.

Ferrari, deuxième au Championnat du monde des constructeurs, et ses pilotes, maîtres de la discrétion, se montrent comme à leur habitude plutôt discrets sur leurs ambitions et les évolutions de la voiture. Au festival annuel d'autosurf à Miami, Austin, Las Vegas, Mexico et Montréal, cela promet encore plus d'engouement au-delà des courses.

Red Bull connaît un début de saison difficile même si elle a relevé la tête à Miami, grâce à une cinquième place de sa superstar mais le quadruple champion du monde néerlandais se débat contre le nouveau règlement qui a imposé des moteurs hybrides, affectant radicalement la manière de piloter une F1. Le quadruple champion du monde cherche même à quitter la discipline reine des sports mécaniques pour plonger dans l'endurance automobile





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