Me Mayence: requalification du meurtre de Frédéric D'Andrea en assassinat

L'avocat Me Mayence, qui représente les victimes civiles dans le drame de Strépy-Bracquegnies, demande à la Cour de requalifier le meurtre de Frédéric D'Andrea en assassinat. Il y a des éléments qui laissent penser que Paolo Falzone a eu le choix de rouler ou non sur le corps du gille, lequel venait de tomber du capot de sa voiture.

Le meurtre de Frédéric d'Andrea survenu lors du drame de Strépy-Bracquegnies doit-il être requalifié en assassinat ? C'est la requête faite par Me Mayence , avocat de parties civiles.

Ce jeudi, l'avocat de Paolo Falzone lui répond. Absent mercredi soir au moment où Me Mayence a annoncé qu'il allait poser la question de la circonstance aggravante de préméditation sur le meurtre du gille Frédéric D'Andrea, l'avocat de l'accusé, Me Discepoli, a réagi jeudi matin. Pour le conseil, cela ne change rien, car Paolo Falzone soutient toujours qu'il n'a pas vu le gille.

'Dès lors, si n'y a pas intention de tuer, il n'y a pas de préméditation. On veut aggraver une situation, dont acte, mais j'ai confiance dans le jury', a-t-il déclaré jeudi matin





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