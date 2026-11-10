Mecklenburg-Poméranie-Occidentale : une coalition écarte l'AfD du gouvernement

Mecklenburg-Poméranie-Occidentale : le SPD, Die Linke et Die Grünen forment une coalition sans l'AfD, arrivée en tête. Les adhérents doivent encore valider l'accord.

Dans le land de Mecklenburg-Poméranie-Occidentale, dans le nord-est de l'Allemagne, le Parti social-démocrate SPD, Die Linke et Die Grünen ont conclu un accord de gouvernement. L'AfD, parti d'extrême droite arrivé en tête des élections régionales, n'a trouvé aucun partenaire de coalition et devra rester dans l'opposition.

Cet accord met fin à plusieurs semaines de négociations entre les trois formations. Il ouvre la voie à une majorité stable au sein du parlement régional, en dépit du résultat électoral qui avait placé l'AfD en première position.

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Une majorité obtenue sans l'AfD au parlement régional

Le SPD, Die Linke et Die Grünen disposent ensemble d'une majorité suffisante pour gouverner le land. Lors du scrutin régional du 20 septembre, l'Alternative für Deutschland (AfD) est devenue le premier parti, avec 32 des 71 sièges du parlement.

Cette victoire ne lui a pas permis de former un gouvernement. Die Linke a perdu sa majorité avec 5 sièges, tandis que Die Grünen en comptent également 5. Additionnés, les sièges de ces trois partis permettent donc de poursuivre la gouvernance régionale sans l'AfD.

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Le SPD a pris une place centrale dans ces discussions. Le chef du parti a décrit des négociations particulièrement intenses, menées souvent tard dans la nuit, avant la présentation d'un texte de 133 pages.

Des négociations intenses et une validation par les adhérents

L'accord de coalition doit encore être approuvé par les membres des trois partis avant d'entrer en vigueur. Les adhérents du SPD, de Die Linke et de Die Grünen seront appelés à voter lors de leurs congrès respectifs, vendredi et samedi.

Cette étape est largement considérée comme une simple formalité. Rien dans les informations disponibles n'indique qu'une opposition interne pourrait remettre en cause l'accord, mais le vote des militants reste la condition qui conditionne son entrée en vigueur.

Le texte de 133 pages détaille les engagements communs des trois formations pour la législature à venir. Il sera mis en œuvre seulement après son approbation par les congrès, qui conditionnent l'installation du nouveau gouvernement régional.

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Une recomposition profonde du paysage politique régional

Les élections régionales ont profondément transformé le paysage politique de la Mecklenburg-Poméranie-Occidentale. La CDU a été éliminée du parlement régional, car elle est restée sous le seuil électoral.

Ce résultat constitue le pire score obtenu par la CDU lors d'une élection régionale dans l'histoire du parti. Pour les électeurs du land, la nouvelle configuration du parlement fait désormais de l'AfD le principal groupe d'opposition, sans accès au pouvoir exécutif régional.