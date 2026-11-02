Médianats américains : Le Congrès en jeu sous la pression de Donald Trump

Analyse des enjeux des élections de mi-mandat aux États-Unis. Le Congrès, le Sénat et la Chambre des représentants sont au cœur d'un scrutin clé pour le mandat de Donald Trump.

Entre 175 et 200 millions de citoyens américains vont faire entendre leur voix lors du scrutin même si plus de 52 millions d'électeurs ont déjà accompli le devoir en votant par correspondance. Cette mobilisation exceptionnelle vise à déterminer la composition future du Congrès fédéral. Les États-Unis disposent d'un système parlementaire bicaméral. Le Congrès est composé d'une chambre basse (la Chambre des représentants) et d'une chambre haute (le Sénat).

Mécanisme institutionnel du Congrès américain

Le rôle des députés fédéraux est essentiel : par exemple, ils peuvent bloquer les politiques du président ou encore lancer des commissions d'enquête sur des dysfonctionnements. Lors de son premier mandat, Donald Trump a fait l'objet de deux procédures en destitution lancées par la Chambre des représentants. Chaque État, qu'il soit très peu peuplé ou largement peuplé, dispose toujours de deux représentants. Le but est de faire en sorte que, lorsque les lois fédérales sont votées, l'intérêt de tous les États fédérés soit pris en compte.

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Les enjeux cruciaux du Sénat et de la Chambre

La lutte s'annonce plus serrée au Sénat. Actuellement, le parti de Donald Trump y occupe 53 sièges sur 100. Ce mardi, sur les 100 sièges du Sénat, 35 sont remis en jeu. Pour reprendre la majorité dans la chambre haute du Congrès, les Démocrates devront gagner au moins quatre sièges aujourd'hui aux mains des républicains, tout en conservant tous leurs sièges actuels. Parmi les 35 sièges à pourvoir, sept sont indécis. L'incertitude règne dans une poignée d'États dont il faudra surveiller de près les résultats.

Un scrutin test pour la popularité présidentielle

Les midterms sont interprétées parfois un peu vite comme un test de popularité du président au pouvoir. Et effectivement, dans ce cas-ci, la cote de popularité de Donald Trump à durée égale depuis le début de son mandat est nettement inférieure à celle qu'il avait lors de son premier mandat. Le président républicain contrôle actuellement le Congrès, il y dispose d'une faible majorité aussi bien à la Chambre des représentants qu'au Sénat. Mais sa cote de popularité est au plus bas, avec à peine 37% d'opinions favorables. Il s'agit du pire résultat pour un président en fonction depuis 1946.

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Stratégies partisanes et géographie électorale

Donald Trump a décidé de faire de ce scrutin un référendum sur sa personne. On sait très bien que les élections de mi-mandat sont le plus souvent perdues par le pouvoir en place. N'oublions pas que, ce coup-ci, Donald Trump n'a pas été élu seul. Il est arrivé au pouvoir avec l'extrême droite américaine, avec des intellectuels et des idéologues de haut niveau qui ont des objectifs très clairs pour la politique nationale et internationale du pays. Les sondages sont favorables au Parti démocrate. Mais Simon Desplanque reste prudent face aux prédictions d'une vague bleue déferlant au Congrès.

Redécoupage et incertitudes dans les États clés

La lutte s'annonce particulièrement intense dans des États traditionnellement républicains. Une course électorale s'y joue entre, d'un côté, le jeune premier James Talarico, démocrate mais qui revendique ouvertement sa foi chrétienne, et, de l'autre côté, Ken Paxton qui représente l'aile la plus à droite du Trumpisme et qui a autour de lui, toute une série de casseroles. Les circonscriptions électorales au Texas ont été redessinées de manière à pouvoir inclure, justement, cet électoral latino qu'on pensait acquis à la cause du parti républicain. Et en fait, il se pourrait que non. L'élection se joue à la proportionnelle. Plus un État fédéré est peuplé, plus il compte d'élus.