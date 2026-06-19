Médicaments et fortes chaleurs : quels sont les risques pour la santé ? Autres actualités marquantes

Les vagues de chaleur posent des défis sanitaires, notamment en matière de médication. Parallèlement, l'actualité régionale se concentre sur un rare événement botanique, des tensions sociales et plusieurs affaires judiciaires.

Les périodes de fortes chaleurs comportent des risques sanitaires particuliers, notamment pour les personnes prenant des médicaments . En effet, la chaleur peut modifier l'effet des substances actives, altérer les conditions de conservation ou accentuer la déshydratation, ce qui peut mener à des effets secondaires graves.

Il est donc crucial de prendre des précautions comme conserver les médicaments dans un endroit frais, éviter l'exposition directe au soleil et boire suffisamment d'eau. Les autorités sanitaires rappellent que certaines catégories de médicaments, tels que les diurétiques, les antipsychotiques ou les traitements cardiovasculaires, demandent une vigilance accrue.

Dans un autre registre, le domaine provincial de Bokrijk, en Belgique, vit un spectacle botanique exceptionnel : une variété géante de bambou est en fleur, un phénomène qui ne survient qu'une fois tous les cinquante à cent ans. Cette floraison massive attire de nombreux curieux et souligne la présence croissante de cette plante en Belgique. L'événement, bien que naturel, revêt une dimension presque légendaire en raison de sa rareté. L'actualité sociale reste tendue.

Chez Aviapartner, une action sociale s'est achevée par la signature d'un protocole d'accord, tandis qu'à Liège, des écoles ont été perturbées par des piquets, conduisant la ministre Valérie Glatigny à saisir la justice pour assurer le déroulement des examens CE1D et CESS. Ces événements mettent en lumière des tensions persistantes dans le secteur de l'éducation et des transports.

Par ailleurs, plusieurs affaires judiciaires ont retenu l'attention. Le décès de Lyhanna, 11 ans, a révélé que la fillette avait été victime d'un viol avant sa mort, un élément établi par des analyses biologiques. De son côté, un père de famille a été condamné à quatorze ans de prison pour l'homicide de dix personnes commis par son fils de treize ans dans une école. Ces dossiers soulèvent des questions sur la protection des mineurs et la responsabilité parentale.

Enfin, sur le plan sportif, le sélectionneur portugais serait en négociations pour entraîner le club de Cristiano Ronaldo, suscitant des réactions mitigées. L'accord sur le CETA reste controversé en Wallonie, où les agriculteurs craignent ses conséquences sur le marché, tandis que l'accord nucléaire de Trump avec l'Iran suscite aussi le débat





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