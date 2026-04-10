Melania Trump nie tout lien avec Jeffrey Epstein et appelle les victimes à témoigner

La Première dame américaine, Melania Trump, a pris la parole pour nier toute relation avec Jeffrey Epstein et demande aux victimes de témoigner devant le Congrès. Cette déclaration inattendue intervient alors que l'administration Trump semblait avoir réussi à mettre de côté la controverse.

Lors d'une allocution rare et inattendue, la Première dame américaine, Melania Trump , a nié toute relation avec Jeffrey Epstein . 'Je n'ai jamais été amie avec lui. Les mensonges qui me lient à lui doivent cesser.' Elle appelle également les victimes d'Epstein à témoigner devant le Congrès. Il est pour l'instant difficile de déterminer les raisons pour lesquelles elle fait cette déclaration maintenant.

\La Première dame aborde immédiatement le sujet dans son discours : 'Les mensonges qui me relient au scandaleux Jeffrey Epstein doivent cesser aujourd'hui. Je n'ai jamais été amie avec lui.' Elle précise ensuite comment le couple Trump et le couple Epstein se connaissaient. 'Donald et moi étions occasionnellement invités aux mêmes fêtes qu'Epstein, car il est courant à New York et à Palm Beach de fréquenter les mêmes cercles sociaux. Pour être clair : je n'ai jamais eu de relations avec Epstein ou sa complice, Ghislaine Maxwell.' Melania Trump nie ses liens avec Epstein. Il aurait toutefois été question d'au moins un e-mail à l'adresse de Maxwell, qui a été condamnée pour traite des êtres humains. Elle a décrit cela comme une 'correspondance informelle'. 'Ma réponse polie à son e-mail n'est rien de plus qu'une futilité,' a-t-elle déclaré. 'Je ne suis pas moi-même une victime d'Epstein', poursuit-elle. 'Et Epstein ne m'a pas présenté à Donald.' Elle réfute ainsi les rumeurs qui circulent depuis un certain temps sur les réseaux sociaux. 'J'ai rencontré mon mari par hasard à une fête à New York City en 1998.' Elle n'a rencontré Epstein qu'en l'an 2000, lors d'un événement auquel elle était présente avec son mari. 'Je ne savais rien des activités criminelles d'Epstein à l'époque', souligne-t-elle. \'C'était une initiative très inattendue', déclare l'ancien correspondant américain Björn Soenens dans Het Journaal. 'Cela ressemblait à une déclaration présidentielle.' 'Melania réfute des rumeurs qui sont apparues dans les médias. Celles-ci avaient déjà été réfutées en août de l'année dernière dans ces mêmes médias. Les personnes qui ont lancé ces accusations ont reçu un message de son avocat : 'Ne faites pas ça.' Ces mêmes médias ont ensuite qualifié tout cela de commérages', explique Soenens. Près d'un an plus tard, elle vient donc soudainement dire qu'elle en a assez des rumeurs. Le timing de la déclaration est pour le moins remarquable, car le gouvernement Trump semblait progressivement être parvenu à se débarrasser de la controverse Epstein. Selon CNN, Donald Trump était au courant que sa femme avait l'intention de faire cette déclaration. 'Melania a parlé maintenant, parce que cela suffit', déclare son porte-parole Marc Beckman au New York Post. 'Les mensonges doivent cesser. Les médias et le public doivent se concentrer sur ses incroyables réalisations en tant que Première dame.' Melania demande que les victimes d'Epstein soient appelées à témoigner devant le Congrès américain. 'Ce serait un coup de maître de la part de la Maison Blanche', estime Soenens. 'L'attention qui était portée sur le président serait alors détournée vers les victimes.' Soenens qualifie cela de 'fuite en avant de la Maison Blanche'. La Maison Blanche veut faire comme si elle était celle qui défend les victimes d'Epstein. 'Melania Trump se présente de cette manière comme une victime de campagnes de diffamation et la Maison Blanche peut dire : nous commençons avec un nouveau départ, maintenant qu'il y a un nouveau ministre de la Justice', explique Soenens. Pour l'instant, il s'agit de l'ancien avocat de Donald Trump, Todd Blanche. Il est possible que Blanche ait conçu ce plan, conclut Soenens. 'L'idée est de ressortir de vieilles histoires pour ramener l'histoire à la Maison Blanche et faire comme si elle était celle qui défend les victimes de Jeffrey Epstein.' \Une première réaction de plusieurs victimes indique qu'elles ne sont pas disposées à témoigner à nouveau. 'Nous avons déjà fait preuve d'un courage extraordinaire pour nous manifester, porter plainte et témoigner', déclare notamment la famille de Virginia Giuffre, l'une des victimes connues, à la chaîne publique britannique BBC. 'Demander encore plus d'efforts à eux (les victimes, ndlr) revient à se défausser de ses responsabilités, ce n'est pas de la justice. Les survivants ont fait leur part, il est temps que les personnes au pouvoir fassent la leur.





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