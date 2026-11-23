La ministre flamande Melissa Depraetere partage son histoire émouvante avec sa fille Cécile, née 9 semaines trop tôt. Découvrez les détails médicaux et émotionnels de cette naissance risquée.

La ministre flamande Melissa Depraetere, membre du parti Vooruit, a livré un témoignage bouleversant sur sa récente maternité dans l'émission Het huis diffusée par la VRT. Elle y a détaillé les sept semaines passées aux soins intensifs néonatals avec sa fille Cécile, née en février à la semaine 31 de grossesse. Cette naissance prématurée a provoqué une panique extrême lorsque les médecins ont décidé de procéder à une césarienne d'urgence pour sauver l'enfant.

Croissance arrêtée et mise au repos imposée

Dès la vingtième semaine de grossesse, les contrôles médicaux ont révélé que le bébé Cécile présentait un retard de croissance significatif. Elle se situait au 17e percentile, ce qui signifie qu'elle était plus petite que seulement seize bébés sur cent ayant le même âge gestationnel. Une échographie réalisée un mois plus tard a confirmé que la croissance avait presque cessé, faisant chuter le percentile de l'enfant jusqu'à la valeur deux ou même un.

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Cette statistique inquiétante, indiquant qu'aucun bébé de cette taille n'était observé, a conduit à l'imposition d'un repos absolu jusqu'à l'accouchement. Le président du parti, Conner Rousseau, a même publié un communiqué officiel pour contraindre la ministre à se reposer. Ce moment a été décrit comme étrange par Depraetere, qui devait suivre à la télévision des analyses expertes sur sa propre santé tout en siégeant au parlement.

Panique lors de la césarienne d'urgence

À l'arrivée à l'hôpital, le personnel médical souhaitait initialement reporter l'accouchement de 48 heures pour accélérer la maturation des poumons de Cécile. Cette tentative a été interrompue une heure plus tard par l'arrivée de l'équipe de pédiatrie qui a ordonné une délivrance immédiate. Le médecin a expliqué que la semaine 32 était habituellement le minimum acceptable et a admis son impossibilité de prédire l'état de santé futur de l'enfant.

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La mère a exprimé avoir été en état de choc face à cette nouvelle soudaine. Le médecin a laissé le cordon ombilical attacher le bébé à sa mère pendant deux ou trois minutes supplémentaires pour transférer des nutriments. Pendant cette période, Cécile ne pleurait ni ne respirait, créant une angoisse intense pour les parents qui redoutaient de ne plus retrouver leur enfant.

Apparence fragile et rétablissement progressif

À sa naissance, Cécile ne présentait pas l'apparence d'un nourrisson standard. Elle ne pesait que 1150 grammes et mesurait si petit que sa mère avait peur de la toucher. Ses pieds et ses bras ressemblaient à de minces tiges et son visage était très maigre. La jeune fille a dû rester sept semaines dans l'unité de soins intensifs néonataux avant de pouvoir rejoindre une unité de soins moins intensifs.

Eric Goens, le créateur de l'émission Het huis, a fait une exception unique en douze saisons en invitant Melissa Depraetere et sa fille pour un entretien conjoint. La ministre a affirmé ne regarder les photos de la naissance qu'avec difficulté depuis deux semaines. Elle a souligné que la vie de Cécile a d'abord été menacée par des hémorragies cérébrales et d'autres complications médicales avant que la vie ne soit sauvegardée.