Menaces sur les infrastructures civiles : une violation du droit de la guerre, selon Pierre d’Argent

Pierre d’Argent, professeur de l'UCLouvain, analyse les menaces de destruction d'infrastructures civiles et les qualifie de potentiels crimes de guerre, soulignant les implications juridiques et morales de telles déclarations. L'article explore le droit de la guerre et le recours à la force.

Menacer de détruire des ponts, des centrales électriques ou d’autres infrastructures civiles ne se limite pas à une simple posture belliqueuse, contrairement à ce que pourrait laisser entendre Donald Trump. Du point de vue du droit international, une telle menace peut être interprétée comme l'annonce de potentiels crimes de guerre . C’est l’analyse détaillée fournie par Pierre d’Argent, professeur émérite à l'UCLouvain, lors d'un entretien avec Daniel Fontaine.

Cette analyse met en lumière les graves implications juridiques qui découlent de telles déclarations, soulignant la nécessité de respecter les principes fondamentaux du droit de la guerre. L'article explore en profondeur les nuances du droit international, en particulier les règles concernant la protection des infrastructures civiles et le recours à la force.\L'ancien Premier secrétaire de la Cour internationale de justice rappelle en préambule un principe cardinal du droit de la guerre : les infrastructures civiles ne sont pas, en elles-mêmes, des objectifs militaires légitimes. Elles ne peuvent être considérées comme telles que dans des circonstances exceptionnelles et précisément définies, lorsqu’elles offrent un avantage militaire concret et direct. Des exemples classiques incluent l'utilisation d'un pont par une colonne de chars en mouvement ou le soutien direct d'une centrale électrique à une base militaire. En dehors de ces situations spécifiques, la mise en œuvre d'une politique de destruction systématique des infrastructures civiles serait, selon lui, une violation flagrante du droit international. Pierre d’Argent précise également qu'il existe des débats juridiques complexes concernant certains cas limites, comme celui d'une centrale électrique qui pourrait, de manière indirecte, servir des objectifs militaires. Cependant, il insiste sur le fait que ces cas spécifiques ne justifient en aucun cas des menaces générales ou une stratégie de pression dirigée contre l’ensemble d’une population civile. Pour Pierre d’Argent, annoncer ouvertement que des ponts ou des centrales seront ciblés pour forcer un État à capituler constitue une grave dérogation aux principes du droit de la guerre, relevant d'une approche dangereuse et illégale de la conduite des hostilités.\Au-delà de la simple conduite des hostilités, le juriste aborde un second niveau d'analyse juridique : celui du recours à la force lui-même. Il rappelle fermement qu’une guerre n’est considérée comme légale que dans deux cas de figure bien précis : la légitime défense, ou une autorisation préalable du Conseil de sécurité des Nations unies. Dans le contexte actuel, Pierre d’Argent qualifie la situation d' 'guerre de choix', menée en dehors des critères stricts et des limites fixées par le droit international. Il va encore plus loin en qualifiant ce type de menaces de 'chantage' et de menace illégale de recours à la force. Pour lui, viser l’électricité, les ponts et, fondamentalement, les conditions de vie d’une population entière, équivaut à prendre les civils en otage. Une telle logique est, à son avis, 'effrayante', car elle transcende la simple lutte contre un régime politique pour s'en prendre directement à une population qui, souligne-t-il, 'n’a absolument rien à voir avec les actes ou la cruauté du régime en place'. Cette analyse met en lumière les graves conséquences des déclarations menaçantes, et souligne l'importance du respect du droit international en temps de conflit





RTBFinfo / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Droit International Crimes De Guerre Infrastructures Civiles Conflit Armé Pierre D’Argent

Belgique Dernières Nouvelles, Belgique Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Silence de Trump et contradictions persistantes face à la disparition du pilote et à l'IranDonald Trump reste silencieux face à la disparition d'un pilote américain, alternant menaces et appels à la négociation avec l'Iran, tout en étant confronté à des preuves contredisant ses affirmations sur la capacité militaire iranienne. La capture potentielle du pilote représenterait un tournant majeur.

Lire la suite »

Messe de Pâques : le pape Leon XIV adresse un message à Donald Trump et aux autres dirigeantsÀ l’occasion de la messe de Pâques célébrée sur la place Saint-Pierre au Vatican, le pape Leon XIV a prononcé un discours d’appel à la paix dans le monde.

Lire la suite »

L'Iran intensifie ses attaques et menace de représailles « dévastatrices »L'Iran a lancé de nouvelles attaques contre Israël et des pays du Golfe, en réponse aux frappes menées. Téhéran menace des représailles « dévastatrices » si les attaques contre des cibles civiles persistent. Donald Trump, de son côté, a proféré de nouvelles menaces, tout en laissant entrevoir une possible négociation.

Lire la suite »

Crise au Moyen-Orient : Blocus du détroit d'Ormuz, menaces et escalade des tensionsLe blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran, suite aux frappes américaines et israéliennes, provoque une flambée des prix de l'énergie. Les États-Unis menacent de bombarder l'Iran, tandis que les opérations militaires israéliennes au Liban continuent, entrainant des pertes humaines et un déplacement massif de la population. Les tensions entre les deux parties atteignent un niveau critique.

Lire la suite »

Anderlecht vs Liège, c'est un classico dans 'Les Faky d'Or, le clash des classes'. Les deux premières écoles entament les qualifications...Laure et Pierre ont rejoint leur école respective pour ces premières qualifs. Les deux équipes sont prêtes à se...

Lire la suite »

Attaques et tensions au Moyen-Orient: Frappes, approvisionnement en gaz et proposition de cessez-le-feuLe Moyen-Orient est en proie à une escalade des tensions. Téhéran rétablit l'approvisionnement en gaz après une attaque, tandis que Beyrouth est visée par une frappe. L'Iran se prépare à imposer des conditions de navigation dans le détroit d'Ormuz, et le Pakistan propose un cessez-le-feu. Des attaques au Koweït font des blessés. La situation reste explosive, avec des menaces de représailles et des accusations d'attaques.

Lire la suite »