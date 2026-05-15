MENOPAUSE : L'INSULTE DES SENTIEMENTS !

La ménopause est un sujet encore largement tabou, malgré les nombreuses femmes qui doivent y être amenées. Cette étape peut être difficile, mais plusieurs solutions existent pour mieux la vivre. Il ne faut pas hésiter à consulter pour en apprendre plus.

Alors que plus de la moitié des femmes concernées ne s'osent pas parler de leurs symptômes, la ménopause reste un sujet largement tabou. La gynécologue Emmanuelle Renkin, invitée du RTL Info de 13h ce vendredi, est revenue sur le manque d'informations autour de cette étape, les symptômes parfois méconnus qui l'accompagnent et les solutions qui existent pour mieux la vivre.

Selon une étude récente, 80 % des femmes entre 40 et 60 ans présentent des symptômes de ménopause plus ou moins importants, avec plus de la moitié de ces femmes n'en parlent pas et ne savent pas où et à qui en parler. La gynécologue explique que cette perception associe souvent la ménopause au vieillissement, ce qui peut expliquer les hésitations de nombreuses femmes à en parler ouvertement.

Face à ces désagréments, Emmanuelle Renkin insiste sur un message : des solutions existent et il ne faut pas hésiter à consulter. Les première étapes passent souvent par l'hygiène de vie, telle que l'activité physique, alimentation équilibrée ou sommeil suffisant. D’autres traitements hormonaux ou des approches complémentaires peuvent être envisagées, selon les situations





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