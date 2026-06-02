Mensik domine Fonseca et file en demi-finale à Roland-Garros

Jakub Mensik s'impose en trois sets (6-4, 6-3, 7-6) face à Joao Fonseca lors de la night session, se qualifiant pour sa première demi-finale en Grand Chelem où il affrontera Alexander Zverev.

Ce mardi soir, le court Philippe-Chatrier a été le théâtre d'un affrontement électrique entre deux jeunes talents du tennis mondial : le Brésilien Joao Fonseca , 17 ans et déjà numéro 30 mondial, et le Tchèque Jakub Mensik , 19 ans et classé 72e.

Pour la night session, les spectateurs s'attendaient à voir Fonseca briller, après ses performances étincelantes dans les tours précédents. Mais c'est Mensik qui a su imposer son jeu, remportant le match en trois sets (6-4, 6-3, 7-6) après 2h45 de combat. Une victoire qui propulse le jeune Tchèque en demi-finale de son premier Grand Chelem, où il défiera Alexander Zverev. Dès le début du match, Fonseca semblait pourtant en confiance, breakant son adversaire dans le troisième jeu.

Mais Mensik a rapidement inversé la tendance, profitant d'une baisse de régime du Brésilien pour recoller et breaker à son tour dans le cinquième jeu. Le premier set a basculé sur ce break, Mensik tenant son service jusqu'à la fin (6-4), sauvant une balle de break cruciale sur le jeu décisif. Dans la deuxième manche, le scénario s'est répété : break de Mensik dans le cinquième jeu, puis double break pour sceller le set 6-3.

Fonseca, frustré, a multiplié les fautes directes tandis que le Tchèque, solide en fond de court, variait parfaitement ses coups. Mais Fonseca n'allait pas abandonner sans se battre. Dans le troisième set, il a débreaké d'entrée pour mener 2-0, relançant le suspense. Mensik a répliqué immédiatement, breakant à son tour pour revenir à 2-2.

Le match s'est alors transformé en un duel de nerfs : Fonseca a repris l'avantage, servant pour le set à 5-4, mais a manqué une balle de set. Déconcentré, il a cédé son service sur la cinquième balle de break de Mensik (5-5). Dans le jeu suivant, Fonseca a eu une opportunité de break, mais Mensik a tenu bon.

Le tie-break a été un concentré de tensions : Fonseca a sauvé six balles de match, mais a fini par craquer sur la septième, offrant la victoire à Mensik. Cette victoire marque un tournant dans la carrière de Mensik, qui n'avait jamais atteint un tel stade en Grand Chelem. Son jeu agressif et sa gestion des moments clés ont fait la différence face à un Fonseca pourtant talentueux, mais encore trop irrégulier.

Le Brésilien, qui avait impressionné en battant plusieurs têtes de série, quitte le tournoi la tête haute, fort de cette expérience. En demi-finale, Mensik affrontera Alexander Zverev, un adversaire d'un tout autre calibre. Mais avec cette performance, le Tchèque a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Les fans de tennis ont rendez-vous pour un choc des générations qui s'annonce passionnant





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Roland-Garros Mensik Fonseca Tennis Demi-Finale

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