Mercedes remporte son 9e titre constructeurs au Brésil

Malgré l'absence de podium individuel, Mercedes F1 décroche son neuvième championnat constructeurs au Brésil. Toto Wolff célèbre ce retour au sommet après quatre années difficiles.

Le Grand Prix de Formule 1 au Brésil a inscrit une page historique pour l'écurie Mercedes, qui a décroché son neuvième titre de champion du monde des constructeurs. Cette consécration collective survient dans un contexte inhabituel, car pour la première fois de la saison, aucune voiture de l'écurie n'a figuré sur le podium lors de cette épreuve brésilienne.

Toto Wolff célèbre le retour au sommet

Toto Wolff, directeur de Mercedes, a exprimé sa joie et son émotion face à cette réalisation après quatre saisons difficiles. Selon lui, cette victoire au championnat des constructeurs prouve que le travail acharné de l'équipe paie toujours. L'Autrichien a souligné que la restauration de la compétitivité de l'écurie a nécessité de nombreuses années d'efforts et de persévérance.

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Wolff a mis en avant la qualité exceptionnelle de son groupe de travail. Il a qualifié le début de saison de remarquable et a affirmé que ce titre marque le véritable retour de Mercedes parmi les équipes de tête. Cette déclaration reflète la fierté d'un dirigeant voyant ses années d'investissement et de stratégie technique porter leurs fruits après une longue période de transition.

Mercedes égale le record de Williams

Avec ce neuvième titre, Mercedes rejoint les Britanniques de Williams dans le palmarès historique des constructeurs. L'écurie basée à Brackley atteint ainsi un statut d'ex-aequo avec une autre équipe emblématique de la discipline reine. Cependant, McLaren conserve une légère avance avec dix titres à son actif, tandis que Ferrari domine le classement général avec seize couronnes de champion du monde.

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Ce résultat place Mercedes dans une position honorifique majeure, égale à celle de Williams. Toto Wolff a d'ailleurs mentionné la fierté d'égaler des icônes de l'histoire de la Formule 1. La comparaison avec les records historiques sert de moteur motivationnel pour l'équipe, qui vise à consolider sa position durablement et à surprendre les leaders actuels dans les années à venir.

Contexte de la saison et performances

Le parcours de Mercedes cette année a été marqué par des phases de reconstruction et d'adaptation technique. L'écurie allemande a dû surmonter une période de fourbe entre 2022 et 2024, marquée par des difficultés aérodynamiques et structurelles. Le titre de cette année confirme que les correctifs apportés à la voiture sont efficaces.

Le bilan global de Toto Wolff sous la direction de l'écurie est particulièrement brillant. Il a mené Mercedes vers seize victoires au championnat des constructeurs et huit au championnat des pilotes lors de son mandat. Ces chiffres illustrent la domination historique de la période précédente et montrent que l'équipe possède l'ADN pour revenir rapidement en haut de l'affiche une fois les problèmes techniques résolus.

Les autres acteurs de la Formule 1

En marge de la célébration de Mercedes, le Grand Prix du Brésil a également vu d'autres developments marquants. Lancelot Norris a confirmé sa position de challenger de premier plan, tandis que Max Verstappen a continué de démontrer sa maîtrise de la piste.

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Ces éléments combinés créent un paysage compétitif où la hiérarchie semble en mouvement. Le fait que Mercedes ait gagné le championnat sans podium individuel lors de la dernière course souligne la régularité et la profondeur du tableau de point de l'écurie tout au long de la saison. Cette victoire collective reste un témoignage de la solidité de la stratégie mise en place par l'équipe technique et la direction sportive de Mercedes.