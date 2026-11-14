Meta sanctionné 805 millions d'euros par l'Italie pour accès non autorisé aux photos

L'autorité italienne inflige une amende historique de 805 millions d'euros à Meta pour accès non sollicité aux données privées des utilisateurs sur Android.

L'Autorité italienne de protection des données personnelles a officiellement prononcé une amende colossale de 805 millions d'euros à l'encontre de l'entreprise Meta. Ce chiffre d'affaires historique vise spécifiquement le groupe américain propriétaire des plateformes Facebook et Instagram. La sanction intervient suite à des révélations concernant la collecte intrusive de données privées par le biais de l'application mobile Facebook sur les appareils Android.

Accès technique non autorisé aux fichiers multimédias

Cette décision judiciaire découle d'une enquête approfondie lancée après une plainte déposée par une organisation italienne de défense des consommateurs l'année dernière. L'Autorité a découvert que l'application Facebook installée sur les smartphones Android obtenait automatiquement et sans l'accord explicite des utilisateurs un accès permanent à leur bibliothèque de photos et de vidéos. Ce mécanisme technique permettait au géant de la technologie d'explorer les appareils des personnes concernées bien au-delà des seules publications partagées publiquement sur le réseau social.

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Les analyses techniques menées par les contrôleurs mettent en lumière que cette fonctionnalité permettait à Facebook d'accéder à des images qui n'avaient jamais été destinées à être diffusées sur la plateforme. Les utilisateurs italiens n'ont pas été informés de manière claire et transparente de la portée de cette collecte de données. Le consentement n'a donc pas été obtenu de façon valide au regard des standards européens en vigueur, constituant ainsi une violation majeure des règles de protection de la vie privée.

Contraintes temporelles et droit de recours de l'entreprise

Meta dispose désormais d'un délai strict de soixante jours pour mettre fin à cette fonctionnalité et désactiver l'accès non autorisé aux contenus multimédias stockés sur les téléphones cellulaires de ses utilisateurs italiens. Cette exigence technique est impérative pour se conformer à la sanction et éviter d'éventuelles pénalités supplémentaires liées au non-respect des ordres de l'autorité de contrôle. La mise en conformité doit être totale et effective dans les délais impartis.

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Le groupe technologique conserve la possibilité de faire appel de cette décision devant les juridictions compétentes. À ce jour, aucune réaction officielle n'a été publiée par les représentants de Meta concernant cette sanction ou les intentions de l'entreprise pour contester le montant ou les faits reprochés. Le silence du géant américain laisse présager une bataille juridique potentielle qui pourrait s'étaler sur plusieurs mois.

Un contexte de sanctions récurrentes pour la plateforme

Cette affaire italienne s'inscrit dans une série de conflits juridiques et réglementaires majeurs auxquels Meta est confronté à l'échelle internationale. Précédemment, l'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis a imposé une amende record de 25 milliards de dollars pour avoir induit les utilisateurs en erreur sur la manière dont leurs données étaient exploitées. Cette somme colossale reflète la gravité avec laquelle les autorités américaines traitent désormais les manquements à la transparence numérique.

Plus récemment, durant l'été, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a accepté une transaction financière évaluée à environ 18 milliards de dollars, soit 16,3 milliards d'euros. Cette somme visait à éviter un procès long et incertain concernant les allégations selon lesquelles les algorithmes de Facebook et d'Instagram favoriseraient une dépendance pathologique chez leurs utilisateurs. Ces multiples contentieux démontrent une pression réglementaire croissante sur les modèles économiques des réseaux sociaux.

Surveillance accrue et avenir de la conformité numérique

Outre les sanctions pécuniaires directes, Meta fait l'objet de plusieurs enquêtes approfondies menées par les commissaires européens. Ces investigations portent notamment sur la conformité supposée du géant avec le Digital Services Act (DSA). Les autorités suspectent l'entreprise de ne pas prendre suffisamment de mesures pour atténuer les risques liés à la conception addictive de ses interfaces et de ses algorithmes de recommandation.

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Cette régulation européenne stricte vise à imposer une responsabilité accrue aux grandes plateformes en ligne concernant la modération des contenus et la protection des mineurs. Les résultats de ces audits détermineront probablement la trajectoire future des stratégies de confidentialité de Meta en Europe. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une évolution significative des paramètres de confidentialité par défaut dans les mois à venir pour se mettre en conformité avec ces nouvelles exigences légales.