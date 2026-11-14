Météo Belgique : Perturbations pluvieuses et rafales de vent attendues

La Belgique enfrenta des pluies soutenues et des rafales de vent dans les jours à venir. Découvrez les prévisions détaillées pour la semaine et les impacts sur les températures.

Le temps en Belgique va connaître des changements significatifs avec l'arrivée de nuages réguliers et quelques pluies éparses, particulièrement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Malgré ces averses potentielles, la journée commencera par un temps majoritairement sec avant que les éclaircies ne percent temporairement sur l'ouest et le centre du pays en seconde partie de matinée. Le vent, de secteur sud, s'intensifiera progressivement au fil des heures.

Intensification du vent et précipitations tardives

Le vent continuera à souffler de plus en plus fort, atteignant des rafales entre 40 et 60 km/h selon les zones les plus exposées. Côté ciel, les nuages vont s'accumuler massivement et des pluies finiront par tomber sous l'effet d'une perturbation météorologique qui s'étalera depuis la frontière française. Ce système nuageux gagnera progressivement l'ensemble du territoire national en toute fin de journée, apportant des précipitations assez soutenues qui marqueront la transition vers des conditions plus humides.

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Températures dans les normes saisonnières

Les températures resteront dans les normes de saison, se situant autour des 10 et 11 degrés sur une large partie du pays. Cette douceur relative contraste avec l'activité météorologique accrue, créant une ambiance plutôt maussade pour ce début de semaine. Les traces de la perturbation qui aura traversé le pays laisseront place à un ciel de traîne peu actif, caractérisé par des nuages, des éclaircies et des pluies éparses en matinée, avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation.

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Nouvelle perturbation et risques orageux locaux

Une nouvelle perturbation traversera bientôt le pays, apportant un temps très pluvieux et potentiellement orageux à certains endroits. Le risque d'averses restera présent, le tout sous des températures encore douces pour la saison et un vent soufflant de manière soutenue. Des cumuls parfois importants sont à prévoir, accompagnés d'un vent modéré tournant au secteur sud-ouest. Cette activité donnera possiblement lieu à un coup de tonnerre ci et là, ajoutant une dimension dynamique à ces conditions instables.

Progrès du système nuageux vers le sud-est

Un régime d'averses se mettra en place plus précisément vers le sud-est du pays, tandis que le reste du territoire subira l'influence du vent fort et des températures en baisse, mais bien de saison. Le soleil pourrait même se montrer généreux par moments, offrant des répitss entre les averses. Toutefois, la vigilance reste de mise face à l'intensité des précipitations attendues et à la force du vent, qui continueront de structurer le temps sur l'ensemble du pays dans les jours à venir.