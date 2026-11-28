L'IRM émet un avertissement pour verglas dans l'Ardenne et au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les températures restent froides entre 1 et 4°C avec un risque de gel.

Le ciel se charge progressivement depuis l'ouest et le nord de la Belgique ce samedi après-midi, signalant un changement de temps imminent. Malgré cette couverture nuageuse grandissante, le soleil conserve une résistance notable dans les régions de l'est et du sud du territoire, offrant une luminosité jusqu'en fin de journée.

Froid glacial et vents du sud-est dominent

Les thermomètres affichent des maximales entre 1 et 4°C, créant une sensation de froid pénible accentuée par un vent modéré venant du sud-est. Cette combinaison de températures basses et de flux ventuel rend la journée particulièrement fraîche pour les déplacements et les activités extérieures.

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L'IRM prévoit une évolution rapide vers la soirée avec une couverture nuageuse qui s'intensifie. Des faibles pluies devraient s'installer en seconde partie de nuit, limitant le refroidissement nocturne grâce à une influence maritime légère qui favorise une remontée thermique minimale.

Risque de verglas confirmé pour dimanche

Le début du week-end, marqué par une grisaille persistante, s'accompagne de pluies éparses dans la moitié ouest du pays. En se déplaçant vers l'est et le sud, ces précipitations risquent de toucher des surfaces encore gelées, favorisant localement la formation de verglas dangereux.

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Un avertissement spécifique de l'IRM, valable dès demain à 5 heures, cible particulièrement l'Ardenne et les zones situées au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Ce risque temporaire de verglas nécessite une vigilance accrue pour les usagers de la route et les piétons dans ces secteurs précis.

Calme relatif et éclaircies attendues en semaine

La fin du week-end et le début de la semaine s'annoncent plus calmes avec un temps sec, bien que des grisailles restent fréquentes. Quelques éclaircies sont toutefois prévues, notamment vers le Limbourg et le Littoral, offrant une amélioration relative du temps dans ces régions côtières et orientales.