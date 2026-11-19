La Belgique affrontera des cumuls de pluie importants aujourd'hui avant un retour du froid vif et du sec dès la nuit prochaine, selon les prévisions.

Le ciel restera globalement couvert sur l'ensemble du territoire belge ce matin, avec des pluies résistantes qui marquent le début de la journée. Ces précipitations seront temporairement plus faibles en début de matinée avant de retrouver de l'intensité au fil des heures. Seules de très timides éclaircies pourraient s'observer tout à l'ouest, tandis que le vent soufflera de manière modérée.

Des accumulations pluvieuses majeures l'après-midi

Le système pluvieux restera quasi stationnaire cet après-midi, entraînant des pluies copieuses et des cumuls importants. Les précipitations s'ajouteront aux pluies déjà tombées cette semaine, avec des volumes attendus entre 10 et 30 litres par mètre carré, voire de 30 à 50 litres par mètre carré localement. Les zones les plus touchées s'étireront du Hainaut aux Fagnes en passant par la province de Luxembourg.

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Réchauffement léger et dispersion nocturne

En seconde partie d'après-midi, les pluies commenceront à se déplacer vers le sud pour s'évacuer par la province de Luxembourg en fin de soirée. Les températures maximales gagneront un léger degré par rapport au matin, oscillant entre 6 et 10 degrés Celsius d'est en ouest. Le retour au sec devrait s'opérer en toute région ce soir et cette nuit, favorisé par la dispersion des systèmes nuageux.

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Froid intense et vigilance route en hausse

Un retour rapide des températures basses est prévu avec des éclaircies nocturnes importantes. Le thermomètre chutera entre -2 et 0 degré Celsius dans l'est, et entre 1 et 2 degrés dans les régions centrales, jusqu'à 5 degrés au littoral. La grande prudence est recommandée sur les routes, les conditions pouvant devenir glissantes en raison du froid et de l'humidité résiduelle.

Soleil et gelées attendus pour la semaine prochaine

Demain, samedi, la météo se calmera avec un retour du soleil dès la journée, bien que des nuages bas matinaux soient possibles. Les maximales varieront entre 5 et 7 degrés Celsius au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 8 et 10 degrés ailleurs. Dimanche promet une belle matinée ensoleillée, mais un froid matinal sévère, avec des gelées et des températures entre -2 et 0 degrés, persistera.