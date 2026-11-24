La présentatrice météo Sabine prévoit des températures froides de 3 à 4 degrés et des risques de brume gelante dans le nord.

La présentatrice météo Sabine Demarez attire l'attention des citoyens sur les conditions météorologiques délicates qui s'abattent actuellement sur le territoire national. Elle met en garde spécifiquement les résidents du nord du pays, qui doivent faire preuve d'une vigilance accrue face au risque persistant de brume gelante.

Conditions météorologiques détaillées pour la journée

Selon les prévisions établies par Sabine Demarez, le paysage climatique va évoluer progressivement tout au long de la journée en cours. Bien que le ciel se dégagera lentement partout sur le territoire pour laisser place à un ensoleillement croissant, des nuages vaporeux continueront de traverser l'horizon par moments.

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Les températures maximales resteront strictement limitées, ne dépassant pas une fourchette étroite de 3 à 4 degrés Celsius. Cette fraîcheur persistante s'accompagne d'un vent modéré provenant de l'est au sud-est, ce qui renforce la sensation de froid humide dans les régions concernées par ce système dépressif.

Perspectives nocturnes et risque de verglas

La situation risque de s'atténuer dans la partie septentrionale, mais une nouvelle complexité va apparaître durant la nuit et au petit matin. Des couches nuageuses plus denses vont s'installer progressivement sur la région, modifiant le profil thermique attendu pour la fin de la nuit.

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Ce changement d'air va entraîner une forme de précipitation problématique dans les zones méridionales du pays d'ici l'aube. Les habitants du sud doivent donc s'attendre à rencontrer de la pluie verglaçante, un phénomène météorologique qui rend les chaussées extrêmement glissantes et dangereuses pour la circulation automobile.

Seuils thermiques et recommandations de prudence

Les records de froid pour cette période de la journée vont se situer entre une limite inférieure de -3 degrés et une limite supérieure de 0 degré Celsius. Ces valeurs précises confirment que le gel sera une réalité tangible pour de nombreuses régions, nécessitant des adaptations pour la vie quotidienne.

La combinaison de ces facteurs crée un environnement où la sécurité routière est la priorité absolue. Les conducteurs doivent anticiper ces conditions changeantes, en passant d'un risque de brume gelante le matin à un risque de verglas dans la journée, selon leur localisation exacte sur le territoire national.