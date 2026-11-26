Le froid glacial revient en Belgique ce vendredi avec des températures sous les zéros et des risques de verglas. La vigilance jaune est activée pour les routes glissantes dans le nord.

Les Belges devront une nouvelle fois sortir leurs doudounes ce vendredi après un jeudi glacial. Une matinée très froide, accompagnée de bancs de brouillard givrant, est attendue avant que le ciel ne s'illumine.

Cette journée s'annonce ensoleillée avec quelques rares passages nuageux selon David Dehenauw. Les maxima thermiques varieront entre -2 degrés en haute Ardenne et +1 ou +2 degrés dans la plupart des autres régions du pays.

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Prévisions de températures et vigilance

Le vent sera généralement faible venant de l'est, créant des conditions favorables à l'apparition de plaques de givre. Le nord du pays a été placé en alerte jaune pour les conditions glissantes par l'IRM.

La chute des températures attendue après les éclaircies pourrait rendre les routes glissantes dans le nord de la Belgique. Cette vigilance concerne également Bruxelles et le Brabant wallon où la prudence est de mise.

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Évolution nocturne et gel généralisé

Ce soir et la nuit prochaine, le froid se réinstallera sur l'ensemble du territoire sous un ciel étoilé à peu nuageux. Les températures redescendront entre -1 degré en bord de mer et -3 degrés dans le centre du pays.

Des valeurs locales de -10 degrés sont possibles sur l'est de l'Ardenne. Le vent restera faible à parfois modéré de sud-est pendant cette période nocturne. Samedi, le gel sera généralisé sur tout le territoire national.

Montée des températures et pluie

Les températures remonteront ensuite entre 1 degré en haute Ardenne et 3 ou 4 degrés sur l'ouest et le centre du pays. Le ciel sera d'abord ensoleillé avant que des voiles nuageux d'altitude n'envahissent les régions.

En cours d'après-midi, les nuages de moyenne altitude deviendront plus nombreux à partir de l'ouest. Le vent soufflera de secteur sud-est avec une intensité faible à modérée. Le risque de pluie augmentera sur l'ouest du pays durant la nuit suivante.

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Prévisions pour le week-end

Dimanche, le ciel sera assez nuageux et les précipitations poursuivront leur progression vers l'est. Ces pluies pourront prendre la forme de pluies verglaçantes ou de chutes de neige en Ardenne.

Les maxima seront compris entre 0 et 5°C sous un vent de secteur sud. Les autorités invitent à la prudence face à ces conditions hivernales variables et aux risques de verglas.