Météo en Belgique : Brouillards, gelées et ciel gris dominent la semaine

La météo belge annonce une semaine fraîche avec des brouillards persistants, des gelées blanches et des températures en baisse, suivies d'un changement de temps mercredi.

La semaine débute sous un ciel majoritairement couvert sur l'ensemble du territoire belge, avec une grisaille matinale prédominante. Des éclaircies ponctuelles font néanmoins leur apparition, tandis que des brouillards persistent dans l'extrême sud. Les thermomètres indiquent des valeurs comprises entre 2 et 7 degrés.

Morning conditions and visibility issues

Dans le sud du sillon Sambre et Meuse, le temps devrait s'améliorer légèrement au cours de la matinée. En revanche, les régions situées plus au nord doivent s'attendre à une grisaille compacte et uniforme. Cette persistance des stratus dominera l'après-midi sur la plupart des régions du pays, laissant le ciel franchement gris dans l'extrême nord. Quelques améliorations sont toutefois prévues près de la botte du Hainaut, offrant un répit occasionnel.

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Nighttime cooling and frost formation

La nuit apportera un ciel bien dégagé dans de nombreuses zones, favorisant une baisse notable des températures. Des bancs de brouillard se formeront au sud du sillon Sambre et Meuse au cours de la nuit. Le rafraîchissement sera significatif, avec des températures anticipées entre 1 et 4 degrés. Cette chute thermométrique prépare le terrain pour une journée suivante marquée par la fraîcheur et le froid matinal.

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Monday frost and regional disparities

Le lundi matin, les brouillards concerneront les trois quarts est du pays en début de journée avant de se dissiper progressivement. Le soleil sera visible dès le lever du jour sur les Flandres, bien que le froid reste présent avec des gelées blanches attendues. L'après-midi apportera un temps frais pour tout le territoire, les températures ne dépassant pas 7 à 10 degrés. Cette situation marquera le début d'une tendance au refroidissement généralisé.

Weekend weather shifts and temperature drops

Mardi introduira davantage de grisailles et de brouillard, avec de possibles pluies en Gaume et une nouvelle baisse des températures. Le changement de temps s'amplifiera mercredi avec l'arrivée d'une perturbation apportant de la pluie, suivie de quelques éclaircies. Dès jeudi, le thermomètre sera à nouveau à la baisse, avec des maxima entre 9 et 11 degrés. La pluie reculera au profit de belles éclaircies, préfigurant un vendredi sec et lumineux avec le retour des gelées blanches.