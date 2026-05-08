Météo en Belgique: ciel chargé ce matin, éclaircies et soleil demain

Le ciel est chargé ce matin en Belgique mais il devrait se dégager avec l'arrivée des éclaircies à partir de la frontière française. Une matinée qui finira par devenir lumineuse. Les éclaircies arriveront plus lentement de la Campine aux Fagnes. Cet après-midi, une alternance entre éclaircies et passages nuageux avec des nuages un peu plus dominants sur la Campine, la province de Liège et celle du Luxembourg. Le soleil restera assez généreux ailleurs. Les températures augmentent avec de 13 à 18°. Les passages nuageux se dissipent pendant la nuit et sous un ciel dégagé et étoilé les températures varieront entre 6 et 10°. Demain, c'est la plus belle journée de la semaine avec un temps très ensoleillé et juste quelques nuages décoratifs. Le soleil résistera et prendra largement le dessus sur les cumulus et autres cirrus. Le vent reste discret et les températures s'annoncent très agréables avec de 17 à 21°. Il faudra profiter du beau temps demain car vendredi, les conditions vont commencer à se dégrader. Quelques éclaircies résisteront dans un premier temps mais ensuite, les nuages gagneront du terrain et une dégradation orageuse se mettra en place à partir du sud. Les températures sont stationnaires avec de 15 à 21°. Un temps plus frais pour le littoral. Lundi, une ambiance encore fort nuageuse le matin avec un risque d'averses sur la moitié sud ensuite un ciel variable avec des éclaircies plus évidentes à partir de l'ouest. Les températures accusent une nette baisse avec de 13 à 17°.

Ce matin, le ciel est chargé mais il devrait se dégager avec l'arrivée des éclaircies à partir de la frontière française. Une matinée qui finira par devenir lumineuse.

Les éclaircies arriveront plus lentement de la Campine aux Fagnes. Cet après-midi, une alternance entre éclaircies et passages nuageux avec des nuages un peu plus dominants sur la Campine, la province de Liège et celle du Luxembourg. Le soleil restera assez généreux ailleurs. Les températures augmentent avec de 13 à 18°.

Les passages nuageux se dissipent pendant la nuit et sous un ciel dégagé et étoilé les températures varieront entre 6 et 10°. Demain, c'est la plus belle journée de la semaine avec un temps très ensoleillé et juste quelques nuages décoratifs. Le soleil résistera et prendra largement le dessus sur les cumulus et autres cirrus. Le vent reste discret et les températures s'annoncent très agréables avec de 17 à 21°.

Il faudra profiter du beau temps demain car vendredi, les conditions vont commencer à se dégrader. Quelques éclaircies résisteront dans un premier temps mais ensuite, les nuages gagneront du terrain et une dégradation orageuse se mettra en place à partir du sud. Les températures sont stationnaires avec de 15 à 21°. Un temps plus frais pour le littoral.

Lundi, une ambiance encore fort nuageuse le matin avec un risque d'averses sur la moitié sud ensuite un ciel variable avec des éclaircies plus évidentes à partir de l'ouest. Les températures accusent une nette baisse avec de 13 à 17°





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