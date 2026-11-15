Météo en Belgique : pluies, rafales et avertissement jaune en province de Luxembourg

Pluies continues, rafales jusqu'à 80 km/h mardi et avertissement jaune pour forte pluie en province de Luxembourg selon l'IRM. Le point sur la météo belge.

Lundi matin, la météo en Belgique est encore marquée par des pluies sur l'est du pays, tandis que le ciel reste couvert à l'ouest, où le temps est déjà revenu au sec. Les températures minimales s'établissent entre 6 et 7 °C dans l'est et entre 8 et 9 °C ailleurs, avec des rafales de vent comprises entre 40 et 50 km/h tout au long de la journée.

Ce lundi, les prévisions annoncent ensuite une nouvelle perturbation active pour la nuit suivante, avec des pluies continues sur l'ensemble du pays. L'Institut royal météorologique a déjà émis un avertissement jaune pour forte pluie en province de Luxembourg.

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Lundi : pluies matinales et éclaircies progressives

Les gouttes doivent quitter peu à peu le territoire dans le courant de la matinée de lundi, laissant place à un temps plus sec. Les éclaircies sont attendues surtout à l'ouest du pays, tandis que le ciel restera très nuageux au sud du Sillon Sambre-Meuse.

Lundi après-midi, le temps sera assez calme avec un ciel variable et quelques belles zones d'éclaircies sur le nord et l'ouest du pays. À l'est, le ciel sera plus nuageux, et une petite ondée restera possible tout au nord du pays ainsi que dans le sud de la province de Luxembourg en fin de journée.

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Les températures maximales évolueront peu par rapport au matin, avec 5 à 9 °C au meilleur de la journée. Le vent restera présent, ce qui renforcera la sensation de fraîcheur pour les usagers de la route et les promeneurs.

Avertissement jaune pour forte pluie en province de Luxembourg

L'Institut royal météorologique a émis un avertissement jaune pour forte pluie en province de Luxembourg, valable jusqu'à mardi midi. Cette alerte signale un risque de précipitations importantes dans cette province lors de la nuit de lundi à mardi.

Lundi soir et la nuit suivante, une perturbation assez active traversera l'ensemble du pays, avec des pluies continues du nord au sud. Les précipitations pourront être assez abondantes, notamment en province de Luxembourg, où le risque est le plus marqué.

Malgré ces pluies, les températures resteront très douces pendant la nuit, comprises entre 5 et 10 °C du nord au sud du pays. Les habitants de la province de Luxembourg sont invités à suivre l'évolution de l'avertissement de l'Institut royal météorologique.

Mardi : rafales jusqu'à 80 km/h et pluies persistantes

Mardi, le temps sera très perturbé en matinée, avec encore beaucoup de pluie et un temps maussade sur une grande partie du pays. Le vent continue de se renforcer, et les rafales pourront atteindre les 60 à 80 km/h.

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Mardi après-midi, les pluies vont s'éloigner doucement vers le nord et vers l'est, avec une brève accalmie. Le ciel alternera entre passages nuageux, timides éclaircies et quelques averses ici ou là.

Les températures maximales seront très douces mardi : on attend de 10 à 11 °C dans l'est et plutôt de 13 à 14 °C dans le reste du pays. Ces valeurs contrastent avec la fraîcheur matinale observée en début de semaine.

Mercredi et jeudi : instabilité et averses orageuses possibles

Dans les prochains jours, le temps devrait rester variable, avec le retour d'éclaircies et un risque d'averses qui restera possible sur tout le pays. Le vent sera encore bien présent, tandis que les températures resteront confortables, entre 8 et 12 °C.

Le temps restera instable, avec le passage de nombreuses pluies et d'averses qui pourraient prendre parfois un caractère orageux, notamment dans l'ouest du pays. Les températures resteront plus ou moins stationnaires durant cette période.

Une nouvelle perturbation pourrait encore circuler sur le pays, avec des pluies à nouveau assez abondantes. Il faudra attendre ce week-end pour voir les conditions s'améliorer et le soleil revenir sur la Belgique.