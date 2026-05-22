Météo ensoleillée et chaude pour les prochaines semaines

Le programme météo est favorable pour les prochaines semaines avec un ensoleillement généreux et des températures confortables. Bien préparer son été pour profiter pleinement des beaux moments de soleil et des climats serenés.

Le programme météo est très avantageux : soleil, quelques petits cirrus par endroit, sur la deuxième partie de matinée, et le mercure augmente rapidement. Quelques cumulus ensoleillés apparaîtront mais ne altéreront pas l'ensoleillement généreux.

Sous un vent faible du sud-est, il restera supportable avec des maxima de 22 à 26°C. On attend 22°C à Botrange, 23 à 24° sur les altitudes, 24°C à la côte, 26°C à Bruxelles. Rien à signaler. Un ciel serein avec, peut-être, quelques voiles d'altitude vers le littoral en fin de nuit. Les minima oscilleront entre 11 et 15°C. S'habiller à l'ombre !

Cela sera très ensoleillé et chaud aussi avec des maxima de 25 à 29°C. Quelques cumulus supplémentaires à prévoir avec un nuage plus étroit et une onde possible. Cela restera plutôt anecdotique. Le soleil sera toujours présent avec chaleur de plein été et des maxima de 26°C à Saint-Hubert, 26° à la côte en revanche 27°C à Liège, Namur et Mons, et 28°C à la capitale.

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