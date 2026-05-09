Météo pour cette semaine

Ce week-end, le temps deviendra plus lumineux avec des maximas qui seront comprises entre 18 et 21°C. Une bonne moitié sud du pays va voir des averses en orage se développer pendant l’après-midi.

Ce matin, le temps est déjà bien dégagé et lumineux. Les quelques champs de nuages sur le centre du territoire se dissiperont en cours de matinée.

Ailleurs, le ciel restera bien dégagé. Minima de 3 à 10°C. Cet après-midi, on observera quelques développements nuageux sur une large partie du pays. Il y aura moins de nébulosité le long de la France et sur le sud du territoire. Le vent restera faible orienté au nord-est.

Ce samedi sera la plus belle et la plus douce journée de la semaine avec des maxima qui afficheront 18 à 19°C au littoral et en Ardenne, 20 à 21°C sur les autres régions. Ce soir et cette nuit, le temps restera calme sous un ciel étoilé. La bise restera d’actualité. Les minima se situeront entre 7 et 11°C. Durant la matinée de Dimanche, nous aurons une ambiance agréable dans l’ensemble.

Un ou deux voiliers de faible altitude circuleront par endroits. Dans le courant de l’après-midi, des averses éclateront en orage en France. Cette instabilité s’étendra d’ici la soirée vers nos régions sur une bonne moitié sud du pays. Dans un premier temps en province de Luxembourg et sur le sud de la province de Namur à partir de 15h.

Le mercure baissera quelque peu entre 15 et 20°C. Lundi, les pluies vont s’attarder le matin sur le sud du royaume. Ailleurs, les éclaircies s’imposeront. Dans le courant de l’après-midi, le ciel sera variable entre nuages et éclaircies. Sous un nuage plus épais, quelques gouttes de pluie sont possibles par endroits.

Le mercure baissera pour repasser sous les normales de saison. Mercredi, nous retrouverons une alternance de nuages et d’éclaircies. Un risque d’averse sera encore présent localement mais moins marqué que ce lundi. Le vent s’orientera à l’ouest sous des températures de 10 à 15°C





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