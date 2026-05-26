Météo: première journée tropicale de l'année avec des températures maximales de 30 degrés

La météo sera chaude et ensoleillée aujourd'hui, avec des températures maximales variant entre 27 et 31 degrés. La brise marine se mettra probablement rapidement en place dans la région côtière, entraînant des températures maximales de 25 degrés sur les plages.

Aujourd'hui, 30 degrés sont attendus à Ukkel, ce qui constitue la première journée tropicale de l'année. La météo sera à nouveau chaude et ensoleillée, avec des températures maximales variant entre 27 et 31 degrés.

Dans la région côtière, la brise marine se mettra probablement rapidement en place, ce qui entraînera des températures maximales de 25 degrés sur les plages. Cette nuit et demain soir, le ciel sera légèrement nuageux à clair. Vers la fin de la nuit, la couverture nuageuse augmentera dans le nord. Les températures minimales varieront entre 12 degrés dans les hauteurs des Ardennes et 18 ou 19 degrés dans les centres des grandes villes.

La journée sera ensoleillée, mais des champs de nuages seront présents. Une pluie orageuse n'est pas exclue, surtout dans le sud-est du pays. Les températures maximales diminueront, variant entre 23 et 27 degrés. Dans la région côtière, les températures maximales seront de 20 degrés.

Demain, le soleil se lèvera à nouveau dans le ciel, avec quelques champs de nuages élevés. Les températures maximales varieront entre 23 et 29 degrés. La météo sera ensoleillée, avec des nuages élevés. Il restera sec, avec seulement quelques gouttes de pluie.

Les températures maximales varieront entre 20 degrés dans la région côtière et 29 degrés dans le sud-est. Vers la fin de la semaine, la prévision deviendra moins sûre, avec une chance d'un orage isolé. La chance d'orage augmentera entr





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