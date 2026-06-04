Mette Frederiksen forme un gouvernement de centre gauche en Danemark

Mette Frederiksen, première ministre danoise, a annoncé lundi la formation d’un gouvernement de centre gauche, réunissant son parti, les sociaux-démocrates, ainsi que le Parti populaire socialiste SF, le Radikale Venstre (centre gauche) et les Modérés (centristes). Elle a présenté les noms des nouveaux ministres devant le roi Frederik X.

Mme Frederiksen a annoncé lundi être parvenue à former un gouvernement de centre gauche réunissant son parti, les sociaux-démocrates, ainsi que le Parti populaire socialiste SF, le Radikale Venstre (centre gauche) et les Modérés (centristes).

Il s’agit de son troisième mandat à la tête d’un gouvernement danois, qu’elle conduit depuis 2019. Mme Frederiksen a annoncé les noms des nouveaux ministres qu’elle a présentés au roi Frederik X. C’est un gouvernement composé de 21 ministres et pour la première fois dans l’histoire du Danemark, il compte plus de femmes ministres que d’hommes, a-t-elle déclaré devant le palais royal.

Onze des 21 ministres sont des femmes et la liste comprend également des noms familiers issus de l’ancien gouvernement de Mme Frederiksen. Mardi, Mette Frederiksen a présenté un programme politique promettant de soutenir les familles confrontées à la hausse des prix, tout en s’engageant à maintenir une politique d’immigration restrictive. Lors des élections de mars, les sociaux-démocrates ont enregistré leur plus faible score depuis 1903, mais sont restés de loin le premier parti, avec 38 sièges.

Ni le bloc de gauche ni celui de droite n’ont obtenu la majorité lors du scrutin qui a laissé le parlement fragmenté. Les quatre partis de la nouvelle coalition ne détenant à eux quatre que 82 des 179 sièges du Parlement, le gouvernement devra s’appuyer sur le soutien d’autres partis pour faire adopter des lois. Chaque jour (du lundi au vendredi), recevez un condensé des principaux titres de la rédaction info de la RTBF.

Et en cas d’événement majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mette Frederiksen Government Formation Social Democrats Parti Populaire Socialiste SF Radikale Venstre Modérés Women Ministers Immigration Policy Election Results Parliament Fragmentation Government Support RTBF Newsletter

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

États-Unis : entre sextos et autres scandales, Graham Platner est-il l’étoile montante ou le 'trouble-fête' du parti démocrate dans la course au sénat ?Graham Platner séduit par ses thèmes de campagne comme les soins de santé, l’éducation ou le pouvoir d’achat. Mais...

Read more »

– Danemark à Sclessin : risque sanitaire nul selon un infectiologueCe soir, le Standard de Liège ouvre ses portes à un match amical entre la République démocratique du Congo (RDC) et le...

Read more »

Diependaele appelle à échanger CM contre VNZ, CD&V demande des excusesLe ministre-président flamand Matthias Diependaele (N-VA) a appelé ses partisans à échanger le Christelijk Mutualiteitsverbond (CM) contre le Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) lors d'une réunion de parti à Ninove fin dernier. Cette déclaration s'inscrit dans la critique plus large de N-VA envers les caisses d'assurance maladie et les syndicats, qu'elle considère comme faisant partie d'un establishment trop puissant. CD&V n'est pas satisfait de cette déclaration.

Read more »

La princesse Mette-Marit de Norvège a besoin d’une transplantation pulmonaire : aucun passe-droit dû à son rangAlors que sa fille et son mari sont rentrés de l’étranger pour être présents à son chevet, l’état de la princesse Mette-Marit de Norvège inquiète. Le besoin d’une transplantation pulmonaire pourrait être imminent, mais elle sera soumise aux mêmes règles que tous les Norvégiens quant à son ordre sur la liste des demandeurs de greffe.

Read more »