Meurtres de journalistes en 2025 : un record alarmant et une impunité mondiale

En 2025, le nombre de journalistes tués atteint un record historique. Conflits armés et drones dominent, tandis que l'impunité reste la règle absolue pour les assassins.

En 2025, la violence à l'encontre des professionnels de l'information a atteint des niveaux sans précédent, faisant de cette année la plus meurtrière pour les journalistes depuis huit ans. Cette augmentation significative concerne non seulement les reporters traditionnels, mais aussi les travailleurs des médias et les producteurs de contenus exerçant une activité journalistique sur les réseaux sociaux. Les chiffres révèlent une détérioration claire de la sécurité dans le secteur, soulignant les risques croitants auxquels font face ceux qui informent le public dans un environnement de plus en plus hostile et dangereux à travers le monde entier.

Une augmentation dramatique des assassinats liés aux conflits

Les conflits armés ont joué un rôle central dans cette hécatombe récente, représentant une part massive des homicides commis contre les journalistes. Sur la période biennale s'étalant de 2024 à 2025, on a dénombré 127 meurtres dans des zones de guerre, ce qui correspond à 67 pour cent de l'ensemble des victimes identifiées. Une proportion particulièrement inquiétante, car elle démontre à quel point le statut de civile ne protège plus ces professionnels exposés aux zones de combat. Cette tendance met en lumière la militarisation de l'espace médiatique et la dangerosité extrême qui y règne actuellement.

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Une composante technologique préoccupante de cette violence est l'usage accru des armes aériennes. En effet, environ 40 pour cent de ces meurtres liés aux conflits auraient été causés par des véhicules aériens sans pilote ou par des drones. Cette statistique suggère une nouvelle forme de menace, où la distance entre l'assaillant et la victime s'accroît, rendant les attaques plus impersonnelles et peut-être plus faciles à orchestrer sans risque immédiat pour les tueurs. L'impact psychologique et sécuritaire de cette technologie sur la presse de terrain est considérable et nouveau dans l'histoire récente du journalisme.

Des tendances régionales et genrées inquiétantes

La répartition géographique des meurtres révèle des foyers de violence particulièrement intenses dans certaines régions du monde. Les États arabes enregistrent le nombre le plus élevé de victimes, avec 97 meurtres de journalistes sur cette période. L'Amérique latine et les Caraïbes constituent un autre épicentre majeur, comptabilisant 37 morts. Ces chiffres mettent en exergue la précarité sécuritaire qui règne dans ces zones, souvent marquées par des tensions politiques, criminelles ou sociales exacerbées qui éclabousse directement la profession journalistique.

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En 2025, l'État de Palestine a enregistré le plus grand nombre de cas individuels, avec au moins 32 meurtres recensés. Le Mexique se place ensuite avec 10 victimes, suivi de près par le Yémen avec 9 morts. Parallèlement, les meurtres dans les pays ne connaissant pas de conflit armé ont atteint leur niveau le plus bas depuis 18 ans, avec seulement 62 meurtres. Cette diminution contraste fortement avec la hausse globale, suggérant que la violence extrême est concentrée dans des zones de guerre spécifiques plutôt que diffuse globalement.

Enfin, la dimension de genre dans ces victimes montre une évolution négative. L'exercice biennal 2024-2025 a enregistré le plus faible pourcentage de femmes journalistes tuées depuis plus d'une décennie. Bien qu'en nombre absolu cela puisse varier, ce pourcentage réduit indique une baisse relative de la présence féminine parmi les victimes fatales ou une modification dans les profils de cibles. Cela soulève des questions sur la nature des risques spécifiques qui pèsent sur les femmes dans les médias dans les zones de haute tension.

L'impunité galopante comme défi majeur

Le problème le plus systémique persiste dans le manque de justice qui suit ces actes criminels. Dans l'ensemble, l'impunité pour les meurtres de journalistes a augmenté à l'échelle mondiale, créant un sentiment d'insécurité profond pour tous les professionnels de l'information. Six meurtres sur sept restent en cours de traitement ou demeurent purement et simplement non résolus. Cette absence de poursuites efficaces envoie un message terrifiant aux assassins et aux commanditaires potentiels, leur indiquant qu'ils peuvent agir en toute impunité sans craindre de sanctions légales.

Ce climat d'insécurité juridique et physique menace directement la liberté de la presse. Lorsque la majorité des crimes restent impunis, la capacité des journalistes à exercer leur métier, à enquêter sur des sujets sensibles ou à couvrir des conflits devient extrêmement limitée par la peur. Les organisations de défense des droits et les syndicats de presse appellent à une action urgente pour briser ce cycle d'impunité. Sans une volonté politique ferme et des mécanismes judiciaires efficaces, le coût humain continuera de monter, au détriment du droit du public à être informé librement et en toute sécurité.