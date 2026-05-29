Mexicoanse president Claudia Sheinbaum schenkt ticket voor WK-opening aan inheemse vrouw

De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum schenkt een ticket voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in Mexico-Stad aan Yolette Cervantes Cuaquehua, een inheemse vrouw afkomstig uit de oostelijke staat Veracruz. De winnares van een competitie waarvoor meer dan 1.000 mensen zich hadden ingeschreven, kreeg het ticket met nummer 00001 voor rij 1, zitje 1. Sheinbaum zal de openingsmatch, op 11 juni in het Aztekenstadion tussen Mexico en Zuid-Afrika, volgen tussen het publiek op een centraal gelegen plein in de stad.

Sheinbaum had eerder al gezegd dat ze de openingsmatch, op 11 juni in het Aztekenstadion tussen Mexico en Zuid-Afrika, zou volgen tussen het publiek op een centraal gelegen plein in de stad. Yolette Cervantes Cuaquehua, een inheemse vrouw afkomstig uit de oostelijke staat Veracruz, kwam als winnares uit een competitie waarvoor meer dan 1.000 mensen zich hadden ingeschreven. Er werd aan jonge vrouwen gevraagd hun skills met de bal te tonen in een video.

Blootsvoets en in traditionele kleren demonstreerde de laureate daarna haar kunstjes nog eens tijdens een persmoment waarop ze haar prijs overhandigde kreeg.

'Het is heel fijn om de video's van al deze jonge vrouwen te bekijken', zei Sheinbaum. Ze voegde eraan toe dat de winnares niet alleen haar, maar heel Mexico zal vertegenwoordigen op de openingsceremonie. In totaal werden er vier kaarten weggegeven, twee voor de openingsmatch en twee voor wedstrijden in speelsteden Monterrey en Guadalajara.





