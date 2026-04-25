Michael Jackson : Un film biographique rend hommage à la légende, 17 ans après sa disparition

Un nouveau film biographique célèbre la vie et l'héritage de Michael Jackson, ravivant la passion des fans et explorant les moments clés de sa carrière et de sa vie personnelle, y compris son impact culturel et les controverses qui ont marqué sa fin.

Dix-sept années se sont écoulées depuis le décès de Michael Jackson , et un film biographique rendant hommage à la légende est sur le point d'envahir les salles de cinéma.

Pour les inconditionnels de cette icône musicale, c'est une occasion précieuse de raviver des souvenirs mémorables. Philippe Pinzi se remémore : J'étais très jeune, environ cinq ans, lorsque j'ai reçu une cassette de Michael, à l'époque où il était encore un enfant. Ce qui m'a immédiatement captivé, c'était sa voix délicate et juvénile. Pascal Lemer, quant à lui, a découvert la passion un peu plus tard, mais elle était tout aussi intense.

J'étais adolescent lorsque j'ai découvert Michael. Nous passions des heures à essayer de reproduire ses pas de danse devant l'entrée de notre immeuble, car les grandes vitres servaient de miroir et de scène improvisée. Leur intérêt commun pour Michael Jackson les a conduits à créer en 1995 un magazine spécialisé entièrement dédié à leur idole.

Malgré seulement trois concerts donnés en Belgique tout au long de sa carrière, le Roi de la Pop continue de faire vibrer le cœur de ses fans. Philippe ajoute : En plus de ses origines africaines, il était un artiste noir qui dansait avec une telle énergie et une telle passion, touchant à tous les aspects de la musique et de la performance. Pour moi, il était véritablement un super-héros.

Un sosie espagnol, Sergio Cortès, originaire de Barcelone, a vu sa vie transformée grâce à une ressemblance frappante avec la star américaine. Il a fait de cette similitude son métier, devenant le sosie le plus convaincant, tant sur le plan physique que sur scène. Depuis, il parcourt le monde avec son équipe de danseurs et de musiciens. Tout comme Michael Jackson, il est le septième enfant d'une famille nombreuse de neuf enfants.

La ressemblance de Sergio Cortès avec la star est si parfaite qu'il a même été sollicité pour remplacer Michael lors de certaines apparitions publiques. Il raconte : Lors de son mariage avec Lisa Marie Presley, j'étais chargé de distraire les journalistes. Les gens se demandaient où était Michael Jackson, et je me déplaçais en voiture ou en hélicoptère pour saluer les fans, créant ainsi une diversion. C'était un jeu amusant entre Michael et moi.

La vie de la star de la pop a connu une fin tumultueuse. Sa propriété californienne, baptisée Neverland, était un lieu où il accueillait parfois ses fans. Souhil Giroud, un invité français de Neverland en 2003, alors âgé de 18 ans, décrit l'atmosphère : Cela ressemblait beaucoup à Disneyland. Il venait jouer aux jeux vidéo avec nous, puis nous emmenait dans sa chambre pour une bataille de polochons.

J'avais l'impression d'être avec un ami adolescent. Cependant, en 2003, Michael Jackson a été accusé d'abus sexuels sur mineurs, mais a été finalement blanchi par la justice en 2005. Après sa mort en 2009, le ranch de Neverland a été mis en vente et racheté par un milliardaire qui a rendu la propriété inaccessible au public. En 2026, Michael Jackson aurait eu 68 ans, et ses fans sont convaincus qu'il aurait continué à créer et à chanter.

Sergio Cortès affirme : De nombreuses personnes continuent de chanter, regardez Madonna. Pour Pascal et Philippe, il se serait probablement tourné vers d'autres domaines créatifs. Ils pensent qu'il aurait produit des films, car il était très intéressé par le cinéma. Source : Emmanuel Dupont et Regjep Ahmetaj





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