Michel De Herde : six parties civiles participeront à son procès pour viol

Poursuivi pour viol sur mineurs, Michel De Herde fera face à six parties civiles, dont Sihame Haddioui et la commune de Schaerbeek, lors de son procès devant le tribunal correctionnel.

Six parties civiles participeront finalement au procès de Michel De Herde, poursuivi pour des faits de viol sur mineurs. Présent à l'audience de mercredi, l'homme politique est défendu par Me Mélanie Bosmans et Me Julien Uyttendaele. Parmi les parties civiles figurent l'artiste et activiste politique Sihame Haddioui ainsi que la commune de Schaerbeek.

Michel De Herde reste présumé innocent à ce stade de la procédure. Son dossier, instruit à Bruxelles, a connu plusieurs étapes judiciaires qui ont conduit au renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.

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Les faits reprochés et l'évolution de l'enquête

L'affaire a débuté en 2022, après une plainte déposée par Sihame Haddioui, qui était alors échevine schaerbeekoise pour le parti Ecolo. Cette plainte a ouvert une enquête qui s'est ensuite élargie à d'autres faits présumés.

Après l'ouverture de l'enquête, le comité des sages du parti Défi avait suspendu Michel De Herde en novembre 2022. En février 2023, l'homme politique a été inculpé de viol sur mineur de moins de seize ans, de viol sur mineur de plus de seize ans et de détention d'images de violences sexuelles sur mineurs.

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Les faits de viol se seraient étalés sur une période de six ans, entre 2014 et 2020. Le parquet de Bruxelles a indiqué que l'enquête avait identifié sept victimes, ce qui donne à la procédure une ampleur supérieure à la seule plainte initiale.

Les positions des parties civiles et de la défense

En août 2024, le parquet de Bruxelles a requis le renvoi de Michel De Herde devant le tribunal correctionnel. Le ministère public a confirmé les poursuites pour viol et pour atteinte à l'intégrité sexuelle, avec les circonstances aggravantes de harcèlement et de comportement sexiste.

La présence de Sihame Haddioui et de la commune de Schaerbeek parmi les six parties civiles marque l'entrée dans le procès de deux acteurs directement liés au contexte de la plainte initiale. Les avocats de Michel De Herde, Me Mélanie Bosmans et Me Julien Uyttendaele, assurent sa défense dans une procédure où les faits restent présumés et doivent être établis devant le tribunal.

Prochaines étapes du procès de Michel De Herde

Le renvoi devant le tribunal correctionnel signifie que l'affaire quitte la phase d'instruction pour être examinée lors d'audiences de jugement. C'est dans ce cadre que les faits de viol et d'atteinte à l'intégrité sexuelle seront débattus contradictoirement, avec les parties civiles et la défense.

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Pour les sept victimes identifiées par le parquet de Bruxelles, la participation de six parties civiles au procès constitue une étape décisive dans la reconnaissance de leur dossier. Le calendrier précis des audiences n'est pas détaillé dans les informations disponibles à ce stade.