Microsoft 365 : Pannes massives affectent Outlook et assistants IA

Outlook et Microsoft 365 subissent une panne critique qui impacte également les assistants IA comme Copilot, ChatGPT et Claude, paralysant de nombreux services.

Une interruption de service majeure a touché l'écosystème numérique de Microsoft peu après 19h00, heure belge, paralysant l'accès à la messagerie Outlook et aux services Microsoft 365 à travers le monde. Le site de suivi des pannes Downdetector a enregistré près de 130.000 signalements de problèmes dans les minutes suivant le début de l'incident, marquant le début d'une crise technique sans précédent pour les utilisateurs professionnels et grand public.

Ampleur de la panne technique sur Outlook

Le service de messagerie électronique a subi des interruptions prolongées, privant des milliers d'utilisateurs de leurs boîtes de réception. Plus de trois heures après le début de la crise, environ 50.000 utilisateurs affirmaient encore ne pas pouvoir accéder à leur compte, selon les données recueillies par le même site de monitoring. Cette persistance des dysfonctionnements a mis en lumière la gravité de l'incident qui a dépassé les simples problèmes de connectivité momentanés.

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Impact sur les assistants IA majeurs

Cette panne bouleverse également les communications liées à l'intelligence artificielle en perturbant certaines fonctions des assistants qui se branchent sur les comptes Microsoft . Outre Copilot , l'assistant IA de Microsoft , des outils concurrents comme Claude et ChatGPT ont été affectés. Anthropic et OpenAI , qui développent ces derniers, ont signalé que leurs assistants IA ne parvenaient plus à accéder aux services de Microsoft 365 , empêchant ainsi la lecture des e-mails ou la consultation des agendas synchronisés.

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Réponse officielle de Microsoft

L'entreprise a confirmé que le problème pouvait toucher la connexion au service Microsoft 365 pour tous les utilisateurs dans n'importe quelle région, entravant les connexions globales. Sur le réseau social X, l'éditeur a exprimé ses excuses pour les utilisateurs. Pour résoudre la crise, Microsoft a annoncé avoir mis en pause tous les déploiements, délesté davantage l'infrastructure touchée et redémarré les serveurs affectés afin de les remettre en service.

Conséquences pour les services publics et hôpitaux

Les répercussions de cette panne technique se font sentir bien au-delà des particuliers, perturbant les communications de nombreux services publics essentiels. Le réseau hospitalier de l'université de l'Iowa, privé de messagerie électronique et vocale, a ainsi dû demander à ses patients de passer par leur portail en ligne pour joindre leurs soignants, illustrant la dépendance critique des infrastructures sanitaires face à ces défaillances technologiques.