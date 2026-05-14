Microsoft Israël: Alon Haimovitch, directeur général, quitte son poste après enquête sur rapports entre dirigeants et ministère de la Défense local

Alon Haimovitch, le directeur général de Microsoft Israël, a récemment quitté son poste après 4 ans, tout comme plusieurs autres cadres haut placés. D'après le média israélien Globes, ces départs sont liés à l'enquête interne sur les rapports entre les dirigeants de sa filiale et le ministère de la Défense local. Microsoft a envoyé une de ses équipes pour investiguer sur place, notamment à propos des activités du département commercial, tenu responsable de ce partenariat avec la Défense israélienne. Cette enquête a conclu que le code d'éthique de l'entreprise a été enfreint, ce qui expliquerait ces départs soudains.

Alon Haimovitch , le directeur général de Microsoft Israël , aurait récemment quitté son poste après 4 ans, tout comme plusieurs autres cadres haut placés. D'après le média israélien Globes, ces départs sont liés à l'enquête interne sur les rapports entre les dirigeants de sa filiale et le ministère de la Défense local.

Microsoft aurait envoyé une de ses équipes pour investiguer sur place, notamment à propos des activités du département commercial, tenu responsable de ce partenariat avec la Défense israélienne. Cette enquête aurait pris fin dernièrement et aurait conclu que le code d'éthique de l'entreprise a été enfreint, ce qui expliquerait ces départs soudains. En attendant de retrouver des personnes pour ces positions, c'est Microsoft France qui va chapeauter la filiale israélienne.

L'enquête interne a été lancée l'année dernière après les informations publiées par le Guardian en août 2025. Avec l'aide des médias +972 Magazine et Local Call, le quotidien britannique avait révélé que l'Unité 8200, une agence d'espionnage d'élite de l'armée israélienne, utilisait les technologies de Microsoft pour gérer un système de surveillance qui collectait les appels téléphoniques de la population palestinienne à grande échelle. Avant ces révélations, l'utilisation de produits Microsoft par l'armée israélienne était déjà de notoriété publique.

Depuis avril 2025, le mouvement BDS appelait tous les soutiens de la Palestine à boycotter les produits Microsoft, notamment ses consoles et ses jeux vidéo. Peu après le début de l'enquête, les premiers résultats ont indiqué que l'Unité 8200 avait enfreint les Conditions d'Utilisation des programmes Microsoft, qui incluent un passage sur la 'surveillance de masse'. Le géant américain de l'informatique avait alors bloqué l'accès à ses services.

Au QG de l'entreprise, les cadres supérieurs s'inquiétaient de savoir si l'équipe israélienne leur avait dissimulé ces informations. D'après le Guardian, Alon Haimovitch a été un des entremetteurs des relations entre Microsoft Israël et l'agence d'espionnage





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